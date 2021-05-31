الإثنين 31 مايو 2021
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سياسي

طلب إحاطة بتحمل الحكومة تكلفة شراء أراضي مشروعات الصرف بأسيوط

الحسيني عيسى جلال
الحسيني عيسى جلال عضو لجنة الخطة والموازنة

قال الحسيني عيسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نواب أسيوط تقدموا بطلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، لمطالبة الحكومة بتحمل تكلفة شراء أراضي لإقامة مشروعات الصرف عليها، خاصة أن هناك بعض المحافظات لا توجد بها أراضي أملاك دولة تفى باحتياجات إقامة محطات الرفع اللازمة لإدخال الصرف الصحي للمناطق المحرومة، ما حرم عدد من القرى والمناطق من هذه الخدمات.

أضاف عضو خطة وموازنة النواب، لـ"الدستور" أنه وجميع نواب أسيوط طالبوا رئيس هيئة مياه الشرب بسرعة التدخل لحل الأزمة التى يعاني منها الآلاف من أهالي الصعيد، خاصة في ظل عدم وجود أملاك دولة بشكل كاف لإقامة محطات الرفع اللازمة لإنشاء مشروعات الصرف، مشددًا على أنه نتيجة لعدم وجود أراضي أملاك دولة تأخرت مشروعات الصرف الصحي بعدد كبير من القرى والكفور الذين لم يتمكن سكانها من التبرع أو تحمل تكلفة شراء الأرض.

ودعا عيسى الدولة لتقوم بدورها المأمول في توفير المرافق والخدمات للمواطنين، خاصة أبناء الصعيد بعد سنوات من الإهمال والتهميش، لافتًا إلى أن رئيس هيئة مياه الشرب أكد موافقته على مقترح النواب بتحمل الدولة تكلفة شراء الأراضي اللازمة لإقامة محطات الرفع شريطة عدم المغالاة في أسعار الأراضي.

وتقدم نواب أسيوط (23 نائبًا) بطلب إحاطة لضرورة تدخل الحكومة بتوفير قطع أراضي بشرائها من أصحابها وعدم الانتظار لحين تبرع الأهالي سواء بقطع أراضي أو بتدبير ثمنها من خلال التبرعات لإقامة محطات رفع وتوصيل المرفق الحيوي لجميع الأماكن على مستوى الجمهورية.

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