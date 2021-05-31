«المترو»: خفض سرعة القطارات خلال ارتفاع درجات الحرارة لتجنب الأعطال

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه سيتم خفض سرعة القطارات من سرعة ٨٠ كم / س، إلي ٦٠كم/ س، وذلك في المحطات السطحية بالخط الأول والخط الثاني للمترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، تقوم بخفض سرعة القطارات خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، وذلك في المحطات السطحية حتى لا تتسبب السرعة العالية مع ارتفاع درجات الحرارة واحتكاك القطار بالقضبان في حدوث عطل فني خلال سير القطارات وبالتالي التسبب في تعطل حركة الخط بالكامل وتعطل مصالح المواطنين، خاصة أن مرفق المترو بالخطوط الثلاثة يتردد عليه عدد ضخم من الركاب يوميًا.

وأشارت المصادر إلى أن خفض السرعة لم ينتج عنه تأثير على حركة القطارات بالخط الأول والثاني للمترو، وذلك لأنه تم خفض السرعة بنسبة بسيطة، وذلك للحفاظ على حركة التقاطر بين القطارات، ولفتت المصادر إلي أن شركة المترو تعمل على الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين في المقام الأول.

وزارة النقل تشارك المواطنين معلومات عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية نسبة الأعمال وصلت ٢٥٪؜

شاركت وزارة النقل عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلومات عن مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل في الآتي:

1. يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة

2. بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 21.2% وبلغت نسبة الأعمال المدنية ٢٥% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم) كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 17.7%.

3. تم تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل وجار تصنيع القطار الثاني والثالث والرابع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 25 %.

4. للمشروع أهمية كبيرة حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة .

5. مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، كما أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

6. من المخطط افتتاح قطاع مونوريل العاصمة الإدارية من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم فى نهاية مايو 2022، ثم افتتاح القطاع من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالى 11.5 كم فى فبراير 2023.

7. مشروعا المونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم– المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.