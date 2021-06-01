تعرف على فارق السن بين عمر كمال وسمية الخشاب

تصدرت الفنانة سمية الخشاب محركات البحث جوجل، بعد طرح تيزر أغنية "أوعدك" في تعاونها الأول مع مطرب المهرجانات عمر كمال، بعد فترة غياب طويلة لها في الغناء، والتي لا زالت تجري بعض التغييرات عليها وإضافة كوبليه جديد، وحاليًا الأغنية الآن في مرحلة المونتاج.

"ملبن مصر"، هو اللقب الذي أطلقه عدد من روّاد السوشيال ميديا على الفنانة سمية الخشاب، حتى أنها وضعته في كوبليه ضمن "أوعدك"، وهو الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصًة أن بعض روّاد السوشيال ميديا تحدثوا عن فارق العمر بينها وبين المطرب عمر كمال.

سمية الخشاب من مواليد 20 أكتوبر 1966، أي تبلغ من العمر 54 عامًا، وهي من مواليد مدينة الإسكندرية، وتخرجت في كلية التجارة جامعة الإسكندرية في عام 1997، لتبدأ مشوارها الفني في عام 1993.

بينما يبلغ سن عمر كمال 36 عامًا فهو من مواليد 30 سبتمبر 1985، أي أن فارق العمر بينهما 18 عامًا، وهو الأمر الذي أثار غضب كمال خاصًة بعد تعليقات روّاد السوشيال ميديا فدفعه ذلك للرد قائلًا: "السن مجرد رقم".

وظهر في البرومو سمية الخشاب وهي ترقص على غناء عمر كمال وهو ويقول: "أوعدك عمري في يا حبيبتي في يوم ما أخونك هفضل جمبك بقى وهصونك بعشق اسمك لو هتبصلي بقى بعيونك أوعدك"، لترد عليه سمية قائلة: "يا ولا أنا جامدة وضد الكسر انا عاوزة في كل بلد بقى قصر دانا متلقبة كدة ملبن مصر بيمشوا ورايا لحد العصر".

أوعدك يشاركها الغناء فيها المطرب الشعبي عمر كمال، وهي أغنية راقصة صيفية، مزيكا مختلفة قريبة من المهرجانات، مؤكدة أنها تعشق صوت عمر كمال وتعتبره من الأصوات القوية في مصر، وذكي جدًا يعرف جيدًا اختيار الأصوات التي تليق ليغني معها.

وكانت آخر أعمال سمية كليب «عربيّة أنا»، تعاونت خلاله مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وهي من كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، وتم تصويرها ما بين سوريا بالصحراء السودا، واستديو الصورة حاتم على.