5 طرق للمحافظة على أمان طفلك على شبكة الإنترنت

يعد تواصل الأطفال عبر شبكة الإنترنت أمر هام، خاصة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومكوث الأطفال بالمنزل فترة كبيرة بالمقارنه عن ما قبل.

لكن الأمر يستلزم معه وجود المراقبة بشكل جيد لما يتعرض له الطفل على المواقع، لتحقيق الحد الأدنى من الفائدة.

وفي هذه السطور، نوضح كيف يمكن المحافظة على أمان أطفالك على شبكة الإنترنت، وفقًا لموقع kaspersky.

1- إجراء حوار مع الطفل

ابدء بالحوار الصادق مع الطفل، وأحرص دائمًا على فهم لغة طفلك، وسماعه والإنصات له، فمن الممكن أن يتعرض الطفل للعديد من الأمور الإلكترونية كالتنمر، على سبيل المثال يأتي ويحكي لك ولا يجد مشكلة في ذلك.

2- استخدام التقنيات لحمايته

عن طريق استخدام الطفل للبرامج الحاسوبية وبرامج مكافحة البرمجيات الخبيثة، وإعداد خصوصية مفعلة، والعمل على إبقاء الجهاز مغطاه عندما لا يكون مستخدمًا، وذلك للمحافظة على تجربة إيجابية في استخدام شبكة الإنترنت.

3- توخي الحذر من المواقع المجانية

توخي الحذر عند استخدام الموارد التعليمية المجانية عبر شبكة الإنترنت، ويجب ألا يضطر أطفالك تقديم صورهم أو اسماءهم كاملة لعدم استخدامها في شي مُضر، والعمل على تعلم الطفل كيفية الحفاظ على معلوماته الشخصية، وعدم مشاركتها في أي مواقع.

4- مشاركة طفلك في قضاء وقت ممتع عبر شبكة الإنترنت

أحرص على مشاركة طفلك في قضاء وقت ممتع عبر شبكة الإنترنت، وهذا التواصل بينكما يساعد في التعامل اللطيف بينكما وتشجعيه على مشاركتك معه في كافة الأمور .

5- تجنب المعلومات المضللة

ساعد طفلك في تجنب المعلومات المُضللة والمحتوى غير الملائم، لعدم تعرضه لأخبار حول فيروس كورونا والقلق والتوتر من التعرض لشائعات، وأثره السلبي على نفسية الطفل، وامضِ وقتًا مع طلفك لتحديد التطبيقات والألعاب وغيرها من وسائل الترفيه الملائمة لعمره والمتوفرة على شبكة الإنترنت.