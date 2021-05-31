«الزراعة»: حملات على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية

تواصل وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدور الرقابي للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، مع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن، كما تقوم الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية مع الصحة والتموين في التفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزي.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه يتم متابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وأضاف محمود لـ"الدستور"، إنه قد أسفرت الحملات التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت أكثر من 212 طن لحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر، وقد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم نحو 909 محاضر.

وأشار " محمود " إلى أن الهيئة تعمل للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.