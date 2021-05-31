الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

نورهان شعيب: «مخرج بين السما والأرض كان عايز يوقعنا بالأسانسير»

نورهان في بين السما
نورهان في بين السما والارض

نالت نورهان شعيب إشادة كبيرة من النقاد والجمهور الذي التف حول شاشات دراما رمضان، لمتابعة مسلسلها (السما والأرض)، حيث استطاعت الفنانة الشابة أداء الدور بشكل مميز مع مجموعة من الفنانين الكبار.

وقالت نورهان، لـ"الدستور"، إنها لعبت دور (سارة) في المسلسل الرمضاني وهى فتاة متزوجة وتعشق زوجها، لكن تواجه أزمة تؤرقها وهى عدم الإنجاب، كما أنها مصابة بمرض في القلب وتتواجد في الأسانسير المعُطّل".  

مشهد من بين السما والارض 

أضافت نورهان أن “مشاهد الأسانسير تم تصوير أغلبها في وقت واحد، ولم تتوقف سوى مرة واحدة فقط بسبب إصابة أحد أبطال العمل بفيروس كورونا، لتستكمل تصوير مشاهدها بعد ذلك: ”وقت التوقف كنا بنصور المشاهد المنفردة خارح الأسانسير وكنا حريصين طول الوقت على ارتداء الكمامة، حتى أنه في أحد المشاهد صورنا قبل أن يخلع الفنان أحمد بدير كمامته وأعدنا المشهد مرة أخرى".

وتابعت الفنانة الشابة حديثها: “المخرج ماندو العدل كان حريصًا على ظهور المشاهد بشكل طبيعي حتى أنه كان ينوي إسقاط الأسانسير بنا ، لكنه تراجع من أجل الفنانة سوسن بدر وأحمد بدير”، متوجهة بالشكر لكل مَن شاركها العمل بداية من هاني سلامة وصولاً للعاملين خلف الكاميرا، مؤكدة أنها تدين بالفضل بعد الله سبحانه وتعالي، لمخرج المسلسل الذي أعطاها هذه الفرصة". 

مشهد من المسلسل 

"بين السما والأرض" عمل درامي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغته الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل وبطولة هاني سلامة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان، ومحمد لطفي، إخراج ماندو العدل.

نورهان شعيب مسلسل بين السما والأرض ماندو العدل مشاهد الاسانسير سوسون بدر أحمد بدير

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