ضبط 3 طرود بريدية بداخلها مواد مخدرة بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية بقرية البضائع من ضبط (3 طرود بريدية وبداخلها كمية من المواد المخدرة).

أسفرت التحريات عن تحديد أحد المتهمين القائمين على جلب أحد الطرود المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) ، وبإستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبحوزته (مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما أمكن تحديد هوية المرسل إليها أحد الطرود (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات.. أمكن ضبط المذكورة حال تواجدها بميناء القاهرة الجوى ، وبمواجهتها أفادت بعدم علمها بما يحتويه الطرد من مواد مخدرة ، وقيام مجهول بإثبات بياناتتها على الطرد ليكون بمنأى عن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط المرسل إليه الآخر.

عقوبة تجارة المخدرات

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.