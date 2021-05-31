نورهان شعيب: «بين السما والأرض» شهد تلاحمًا فنيًا بين أبطال المسلسل

كشفت نورهان شعيب تفاصيل دورها في المسلسل الرمضاني (بين السما والأرض) الذي شهد تألق الفنانة الشابة.

وقالت نورهان، لـ"الدستور":"قدمت شخصية صعبة ومركبة وهى السيدة التي حرمت من الإنجاب ومصابة بمرض القلب وفي صراع دائم بين أمنيتها في تحقيق حلم الإنجاب إرضاءً لزوجها وبين تحضيرات الشخصية التي كانت مرتبطة بكل هذه التفاصيل".

مشهد من بين السما والارض

أضافت نورهان: "أول ما اتعرضت الحلقة الـ14 و15 اتحولت الشخصية بنسبة 180 درجة والمخرج ماندو العدل قال لي الناس هتحبك 14 حلقة وتكرهك في آخر حلقة، شعرت بندم شديد في شخصية سارة بعد إجهاضها وقتل ابن زوجها".

وعن أصعب المشاهد، قالت نورهان:"مشهد الولادة صعب جدًا، لأنه يحتاج لمشاعر مختلفة وتم تصويره من زوايا كثيرة وكان له مراحل كثيرة كما أنه يحتاج لأكثر من تكنيك حتي إنه في هذا اليوم سوسن بدر قالت نورهان تعبت معانا أوي النهاردة".

مشهد الولادة من بين المسا والارض

وأكدت الفنانة الشابة أن التجربة على مستوى التصوير صعبة للغاية، لكن علي المستوي الإنساني فهي صنعت تلاحم فني كبير بيننا وأعتقد أن بعد مشهد وفاة عم شاكر وهى الشخصية التي قدمها أحمد بدير حيث شهد تلاحمًا بين أبطال العمل، بسبب تواجدنا في مشاهد الأسانسير ساعات طويلة لدرجة أن جميعنا تعرف على أسماء ولادنا كمان عرفنا حاجات كتير عن بعض".