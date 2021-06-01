الكشف على 2235 مواطنًا فى قوافل «حياة كريمة» بالوادى الجديد

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، توقيع الكشف الطبي على 2235 مواطنًا في 8 قوافل طبية مجانية بقرى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية"، بجانب خدمات الآشعة والتحاليل الطبية اللازمة، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف محروس، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر مايو المنقضي، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية لـ 4 قرى بمركز الخارجة هي (الجزائر – الثورة – المنيرة – شرق بولاق) لـ 2قرية بمركز بلاط هي (أولاد عبد الله – عين عيش)، وقريتين بمركز الداخلة هما "بدخلو – غرب الموهوب"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس " كورونا" حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار محروس، إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.

وفي نفس السياق، أعلن الدكتور مؤمن معاذ، استشاري القلب والأوعية الدموية بمستشفى الخارجة العام، عن الكشف على عدد من المواطنين بجهاز الكشف عن بعد والتواصل مع أطباء متخصصين واستشاريين لتشخيصهم بدلا من مشقة السفر إلى مستشفيات بعيدة عن المحافظة.

وأكد الدكتور مؤمن معاذ على تواصل العمل بوحدة الاتصال الطبي بمستشفى الخارجة بالوادي الجديد، مع مستشفى جامعة عين شمس، قسم قلب الأطفال، وتم عرض الحالات والمناقشة في خطة العلاج الدوائي والجراحي.