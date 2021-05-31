رهبان دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر يتلقون لقاح كورونا

تلقى رهبان دير الشهيد العظيم مارجرجس الرزيقات بمدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا".

كان قد توجه فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر، والدكتور محمد الرملي، مدير عام مستشفى حميات الأقصر، والدكتور إيليا أنسى، من مستشفى حميات الأقصر، والدكتورة مريم شوقي، من مديرية الصحة بالأقصر، إلى دير مارجرجس الرزيقات، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

وأشاد رهبان الدير، بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.

جدير بالذكر أن واصل المواطنون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، توافدهم على مستشفى طيبة التخصصي إسنا سابقاً، وذلك لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.



ويجري تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 4 مستشفيات بمراكز المحافظة، وهم مستشفي طيبة التخصصي والتي تخدم مركز ومدينة إسنا، ومستشفي حورس التخصصي وتخدم أهالي مركز ومدينة أرمنت، مستشفى العديسات وذلك لخدمة منطقة الطود، إضافة إلى مركز طبي القرنة لخدمة أهالي منطقة القرنة بمحافظة الأقصر.

وكانت حددت وزارة الصحة خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.



ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وفور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما تتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

والمواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما “3 أسابيع” من تلقي الجرعة الأولى.

تطعيم لقاح كورونا

تطعيم لقاح كورونا

تطعيم لقاح كورونا