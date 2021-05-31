الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فشل عملية المخ.. نهال عنبر تكشف تفاصيل حالة ابن الفنانة إيناس عز الدين

الفنانة إيناس عز
الفنانة إيناس عز الدين وابنها

طلبت الفنانة نهال عنبر من الجمهور الدعاء لابن الفنانة إيناس عز الدين الذي خضع لإجراء عملية جراحية خطيرة فى المخ، بعد فشل العملية الأولى لتركيب صمام بالمخ.

وقالت نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابها بفيسبوك صورة لإيناس ونجلها، مصحوبة بتعليق: «الرجاء الدعاء لابن إيناس عز الدين.. حاليًا ابنها بيعمل عملية خطيرة في المخ.. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام».

وكتبت إيناس عز الدين عبر حسابها بموقع «انستجرام»: «اللهم أني استودعتك ابني قطعة من قلبي ..في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وانت خير الحافظين».

وحرص عدد من الفنانين على الدعاء له، ومنهم النجم أحمد زاهر حيث كتب: "يارب يشفيه ويعافيه يارب العالمين"، فيما كتبت الفنانة أمينة: "ربنا يشفيهولك ويقومهولك بمليون سلامة حبيبتى يارب".
كما حرص الجمهور على الدعاء لابن الفنانة إيناس عز الدين، داعين الله أن يمن عليه بنعمة الشفاء العاجل، حيث قال أحمد محمدي: "ربنا يشفيه ويعافيه وتنجح العملية المرة دي بإذن الله"، فيما قالت لمياء سعيد: "ربنا قادر يشفيه بحق الأيام المفترجة دي".

كان ابن إيناس عز الدين قد خضع في مارس الماضي لعملية جراحية خطيرة وهي تركيب صمام في المخ، إلا أن فشل العملية جعل الفنانة إيناس عز الدين تحاول إجراء عملية أخرى له، أملا في شفائه في أسرع وقت.

أما عن آخر أعمال الفنانة إيناس عزالدين، كان مسلسل "سلسال الدم 5"، بطولة عبلة كامل، رياض الخولى، إخراج مصطفى الشال، كما شاركت فى مسلسل "افراح إبليس 2" مسلسل بطولة جمال سليمان، ومحمود عبدالمغنى، وصابرين، وإخراج أحمد خالد أمين.

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