الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«علقة ساخنة» للصوص أسطوانات الغاز بقرية بشبيش بالمحلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت الأهالى من القبض على اثنين لصوص أثناء محاولتهم سرقة أسطوانات غاز وقاموا بتليقنهم "علقة ساخنة " بقرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

تلقت شرطة النجدة بالمحلة الكبرى، بلاغات من أهالى قرية بشبيش، بإلقائهم القبض على شابين فى الثلاثينات العمر ومقيمين بمدينة بيلا.

وانتقلت الشرطة إلى محل البلاغ وبالتحقيق فى الواقعة تبين أن الشابين حاولوا سرقة اسطوانات الغاز من المحال التجارية واستطاعت الأهالى من ضبطهم وتلقينهم "علقة ساخنة" وتوثيق يديهم بالحبال .
وتم تسليم اللصوص لمركز شرطة المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

بقرية بشبيش القبض على أثنين لصوص أثناء محاولتهم سرقة اسطوانات غاز وتليقنهم علقة ساخنة

الأكثر قراءة

الصحة تعلن توافر علاج «الفطر الأسود»: «مفيش دوا موجود برة مش عندنا»

«حرارة ورياح».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

اتحاد الكرة يؤكد: الموسم الحالى سيكتمل

عقب الاعتداء عليه.. رئيس حي عين شمس: «معنديش خصومة مع حد»

«أمن القاهرة» يضبط المتهمين بالتعدى على رئيس حى عين شمس

«كنت بهزر معاه».. القبض على عامل علق نجله من الطابق الرابع بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل