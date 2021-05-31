«علقة ساخنة» للصوص أسطوانات الغاز بقرية بشبيش بالمحلة

تمكنت الأهالى من القبض على اثنين لصوص أثناء محاولتهم سرقة أسطوانات غاز وقاموا بتليقنهم "علقة ساخنة " بقرية بشبيش التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

تلقت شرطة النجدة بالمحلة الكبرى، بلاغات من أهالى قرية بشبيش، بإلقائهم القبض على شابين فى الثلاثينات العمر ومقيمين بمدينة بيلا.

وانتقلت الشرطة إلى محل البلاغ وبالتحقيق فى الواقعة تبين أن الشابين حاولوا سرقة اسطوانات الغاز من المحال التجارية واستطاعت الأهالى من ضبطهم وتلقينهم "علقة ساخنة" وتوثيق يديهم بالحبال .

وتم تسليم اللصوص لمركز شرطة المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.