الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«فئات معينة».. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

لقاح كورونا
لقاح كورونا

يبحث المواطنون على طرق تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، ونظرا لارتفاع عدد طلبات تلقي اللقاح وفرت الدولة نظام من المنزل لفئات معينة وهم:
المواطنون غير القادرين على الحركة الذين يتم توفير لقاح فيروس كورونا لهم بالمنازل هم المصابون بشلل نصفى أو رباعى أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش
- مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التى تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر فى الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي.
 

كيفية التطعيم 
- التطعيم بالمنازل يتم من خلال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات.
- يقوم الراغبون في التقدم للحصول على اللقاح في المنزل بتقديم طلب التسجيل على موقع الوزارة الإلكتروني. 
- إدخال البيانات الخاصة بالراغب في الحصول على لقاح فيروس كورونا وهي الاسم، والرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل كرقم الهاتف المحمول 
- عقب انهاء عملية التسجيل، يتلقى الشخص الذي يقوم بعملية التسجيل، رمز التحقق على هاتفه المحمول، للتأكد من صحة الرقم. 
- تحديد المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب مركز لقاح فيروس كورونا.
- يتم استلام رسالة تأكيد مع مكان وتاريخ التطعيم
- يقوم بعدها مقدم طلب اللقاح بالاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 15335 لتوفير اللقاح للمنزل
- بسبب ظروفه الصحية التي تمنعه من الوصول إلى موقع اللقاح.
- يتم إرسال جميع الطلبات إلى الغرفة المركزية بالوزارة
- يوجد 27 مركزا لتقديم تلك الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية 
- يتم إرسال تلك البيانات وتوزيعها على المراكز المختلفة بالمحافظات للتنفيذ
- تنتقل سيارة إسعاف مصطحبة ممرضة لمكان متلقي اللقاح وعمل كل الإجراءات اللازمة لذلك داخل منزل متلقى اللقاح.

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