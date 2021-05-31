جامعة المنصورة تعلن الخطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسى الثاني

صرح الدكتورمحمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، قد بدأت يوم 29 مايو بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية مختلفة وستنتهى 30 يونيو2021 م ويقوم بأداء الامتحانات هذا العام 170 ألف طالب بمختلف كليات الجامعة تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.



وأكد أن الامتحانات متوافقة لمنظومة التعليم الهجين الذى يدمج بين نظامى التعليم التقليدى والتعليم عن بُعد فضلاً عن عدم خروج الأسئلة عما تم تدريسه خلال الفصل الدراسى الثانى، تم أيضاً التوسع في استخدام منظومة التصحيح الإلكتروني الخاصة بالجامعة تمشياً مع سياسة التحول الرقمي من جانب وتجنباً لتداول أوراق الامتحانات من جانب آخر.



وأشار إلى أن مختلف الكليات جهزت لجان الامتحانات مع ترك مسافات داخل اللجان وتحقيق التباعد فى الجلوس بين الطلاب، وكذلك استخدام المعقمات والمطهرات، فضلاً عن تخصيص لجان عزل للامتحانات وفريق طبى داخل كل كلية.



ونظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا فيتقدم الطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، ويكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

كان قد كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بمتابعة الانتهاء من كافة الاستعدادات لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي "الصف الثالث الإعدادى" للعام الدراسي 2020/ 2021.

وأعلن محافظ الدقهلية أن إجمالي عدد الذين تستقبلهم لجان الإمتحانات للصف الثالث الإعدادي العام يبلغ 109261 طالبا وطالبة وذلك في عدد 624 لجنة على مستوي المحافظة وعن الإعدادية المهنية تستقبل اللجان 3725 طالبا وطالبة فى عدد 22 لجنة بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة جميع المدارس بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لإنهاء استعداداتها لإستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.. مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الإمتحانات للفصل الدراسى الثانى على مدار 24ساعة كما تشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأي واقعة فوراً.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم اتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية وذلك لتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية بالمحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني، والتأكد من جهازيتها للإستخدام وقت الحاجة.

حيث تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.

وفي ذات السياق أكد محافظ الدقهلية على أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على وجود المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجان واستمرار أعمال تطهير وتعقيم اللجان أولا بأول على مدار فترة الإمتحانات والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية فى هذا الشأن، مشيرا إلى ضرورة وجود زائرة صحية بكل مدرسة و توزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الإمتحانية والعمل على توفير أجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول الى اللجان وعدم دخول أي من الملاحظين والطلاب بدون كمامة إلى لجان الامتحانات



جدير بالذكر أن الامتحانات للفصل الدراسى الثانى لإتمام لمرحلة التعليم الأساسى تنطلق غدا الثلاثاء الموافق 2021/6/1 وحتى الإثنين الموافق 2021/6/7 ولمدة أسبوع.