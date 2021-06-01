تصدرت التريند.. روّاد «فيسبوك» لسمية الخشاب: نورتي يا ملبن مصر

تصدرت الفنانة سمية الخشاب محركات البحث جوجل، بعد طرح تيزر أغنية "أوعدك" في تعاونها الأول مع مطرب المهرجانات عمر كمال، بعد فترة غياب طويلة لها في الغناء، ولا زالت تجري بعض التغييرات عليها وإضافة كوبليه جديد، وحاليًا الأغنية الآن في مرحلة المونتاج.

"ملبن مصر"، هو اللقب الذي أطلقه عدد من روّاد السوشيال ميديا على الفنانة سمية الخشاب، حتى أنها وضعته في كوبليه ضمن "أوعدك"، وهو الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فكتبت لها ميمان دِراج من رواد "فيسبوك": "يا واد يا جامد، حلوة برشا بتوفيق انشاء الله".

وعلق محمود أسامة، من روّاد "فيسبوك" على تيزر الأغنية: "هو ده التقاء الاجيال يا فنان"، ورد حساب يحمل اسم "درويش" قائلًا: "البني آدمين كلهم بيكبروا، والإنسانة هادي عمالها تصغر وتحلو كل يوم".