حقيقة إصابة مواطن بـ«الفطر الأسود» في بني سويف

أصدرت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الاثنين، بيانا حول ما تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حالة أحد المرضى بمركز ببا جنوب المحافظة وما تردد عن إصابته بمرض الفطر الأسود وعدم توفير الرعاية الصحية المطلوبة لحالته من القطاع الصحي.

وأكدت المديرية فى بيانها، أن الحالة المذكورة تم إجراء 3 مسحات طبية لها في معامل تحاليل مختلفة، والتي أثبتت سلبيتها، وأنه غير مصاب بفيروس كورونا وليس مريضاً أيضاً بمرض الفطر الأسود، نافيًا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن الحالة المشار إليها قد تم دخولها أحد المراكز الطبية الخاصة بتاريخ 19 مايو الجاري، وتم الخروج حسب طلب الحالة للتوجه إلى مستشفى الجلاء بالقاهرة، ثم العودة لنفس المركز الطبي الخاص يوم 22 مايو الجاري، ليتم بعدها خروجه محولاً إلى المستشفى الجامعي لإجراء عملية جراحية خاصة بالجيوب الأنفية بتاريخ 25 من نفس الشهر، قبل أن يعود إلى نفس المركز الطبي الخاص بناء على رغبة أهل المريض.

وأنه فور تداول قصته على موقع التواصل الاجتماعي، قامت إدارتا الطب العلاجي والعلاج الحر بمديرية الصحة بالتواصل مع أهل المواطن المريض لنقله من المركز الطبي الخاص إلى أحد المستشفيات التابعة للمديرية الصحة، إلا أن أهل المريض رفضوا النقل، ثم تم التواصل معهم بعدها لتوفير سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى ناصر العام، وأفادوا بالاستمرار في المركز الطبي حتى خرجت الحالة من المركز الطبي بناء على رغبة أهل المريض وبعد التوقيع على إقرار بذلك، والتوجه إلى مستشفى الجامعة والحجز بالعناية المركزة للباطنة، مع استمرار تواصل المديرية مع أهل المريض والتأكيد على دخول الحالة للعناية المركزة وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.