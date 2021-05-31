الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسبانيا: سماح المغرب بعبور المهاجرين إلى سبتة هجوم على حدودنا

سبتة
سبتة

أكدت السلطات الاسبانية، اليوم، أنه من غير المقبول أن يترك المغرب عبور 10 آلاف مهاجر إلى أسبانيا بسبب السياسة الخارجية. 

وأشارت خلال بيان لها اليوم إلى أن سماح المغرب بعبور المهاجرين إلى سبتة هجوم على حدودها. 

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال قمة أوروبية في بروكسل  إن وصول آلاف المهاجرين بشكل مفاجئ إلى جيب سبتة وكان ممكناً بسبب تخفيف مراقبة الحدود من الجانب المغربي، على حد تعبيره، "تسبب بأزمة غير مسبوقة في السنوات الماضية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وأضاف في تصريحات أوردتها المحطات الأسبانية أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بين إسبانيا والمغرب، استراتيجية لكنها يجب أن تستند إلى ركيزتين أساسيتين.

وتابع: "الأولى هي الثقة والثانية هي الاحترام وبالتالي احترام حدود أوروبا، حدود إسبانيا في سبتة ومليلية"، المدينتان الإسبانيتان الواقعتان على الساحل المتوسطي للمغرب. 

وقال سانشيز: "لا يزال علينا تذكير المغرب بأنه ليس لديه حليف أفضل أو أكبر من إسبانيا في الاتحاد الاوروبي للدفاع عن المصالح الاستراتيجية التي تهمه".

السلطات الإسبانية غير المقبول المغرب عبور متاجر السياسة الخارجية

الأكثر قراءة

«حرارة ورياح».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزى سبل تعزيز التعاون

اتحاد الكرة يؤكد: الموسم الحالى سيكتمل

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

من الاستغلال حتى النيابة.. قصة الطبيب البرازيلي المتحرش بفتاة في الأقصر

مستشار قانوني عن «المتحرش البرازيلي»: يُحاكم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل