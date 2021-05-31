أسبانيا: سماح المغرب بعبور المهاجرين إلى سبتة هجوم على حدودنا

أكدت السلطات الاسبانية، اليوم، أنه من غير المقبول أن يترك المغرب عبور 10 آلاف مهاجر إلى أسبانيا بسبب السياسة الخارجية.

وأشارت خلال بيان لها اليوم إلى أن سماح المغرب بعبور المهاجرين إلى سبتة هجوم على حدودها.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال قمة أوروبية في بروكسل إن وصول آلاف المهاجرين بشكل مفاجئ إلى جيب سبتة وكان ممكناً بسبب تخفيف مراقبة الحدود من الجانب المغربي، على حد تعبيره، "تسبب بأزمة غير مسبوقة في السنوات الماضية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وأضاف في تصريحات أوردتها المحطات الأسبانية أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بين إسبانيا والمغرب، استراتيجية لكنها يجب أن تستند إلى ركيزتين أساسيتين.

وتابع: "الأولى هي الثقة والثانية هي الاحترام وبالتالي احترام حدود أوروبا، حدود إسبانيا في سبتة ومليلية"، المدينتان الإسبانيتان الواقعتان على الساحل المتوسطي للمغرب.

وقال سانشيز: "لا يزال علينا تذكير المغرب بأنه ليس لديه حليف أفضل أو أكبر من إسبانيا في الاتحاد الاوروبي للدفاع عن المصالح الاستراتيجية التي تهمه".