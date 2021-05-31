الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طارق سعدة يهنئ الإعلاميين بعيدهم الـ87: علينا الوقوف بجانب الدولة في معاركها

طارق سعدة
طارق سعدة

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، إعلامي مصر بعيدهم الـ87، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم.

وقال سعدة إن الإعلام المصري منذ إنشأئه 1934 (تاريخ انطلاق أول إذاعة مصرية رسمية) وهو يقدم إعلامًا وطنيًا لعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنويرهم وتثقيفهم، لافتًا إلى أن الإعلام المصري أصبح  يشارك في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفي حرب مصر ضد الإرهاب ويقع على عاتقة مسؤولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا.

أضاف سعدة أن نقابة الإعلاميين أنشئت لتدافع عن حقوق الإعلاميين وتوفير المناخ المناسب لحرية الرأي والتعبير وأداء العمل بكل ارتياحية وإبداع ولم شمل الأسرة الإعلامية في كيان واحد.

واختتم نقيب الإعلاميين كلمته في العيد الـ87 للإعلاميين مكررًا التهنئة لكل الإعلاميين مخاطبا في الوقت ذاته جميع الإعلاميين المصريين أن يستمروا بحسهم الوطني في أداء مهنتهم السامية: “يجب علينا جميعًا كإعلاميين مصريين وطنيين أن نقف إلى جوار دولتنا المصرية في كل المعارك التي تخوضها تحت قيادتنا الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق خطاه”.

الدستور نقابة الإعلاميين شركة المتحدة مجلس الشيوخ نقيب الإعلاميين

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