«ثقافة الفيوم» تنظم احتفالية اليوم الواحد لثقافة القرية في جرفس

نظمت الإدارة العامة لثقافة القرية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الإثنين، فعاليات احتفالية اليوم الواحد لثقافة القرية بفرع ثقافة الفيوم بعنوان " كلنا فداء للوطن" بالإدارة الزراعية بقرية جرفس التابعة لمركز سنورس، وذلك بحضور إيمان قرني هيبة مدير إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الفيوم، ومسئولي الادارة الزراعية بجرفس.

بدأت الاحتفالية بندوة بعنوان '' ترسيخ قيمة المواطنة و تنمية روح الولاء والانتماء للوطن '' ألقاها كل من الدكتور محمد عبد العال، أستاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور عماد محمد عبد السلام المستشار الاعلامي لجامعة الفيوم، والأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة أسماء الهرش.

بدأت الاحتفالية بكلمة ايمان قرني هيبة مدير إدارة الشئون الثقافية رحبت فيها بالضيوف، ثم كلمة دكتور عماد محمد عبد السلام، الندوة بتعريف مفهوم الانتماء أإنه الاحساس بأننا جزء من الكل و مهما مرت الظروف العصيبة يظل الانتماء و الولاء كما هو ،حيث يبدأ الانتماء من العائلة و القبائل.

وبنظرة مختلفة الي الوطن في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة تتجلي مساعي الدولة المشروعات الجديدة والمدن الجديدة وشبكات الطرق والكباري وتشغيل قطاع كبير من العمالة المعطلة.

كما أشار إلى مبادرة ''حياة كريمة '' التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري حتي يصبح وضع القرية المصرية مختلف تماما عما كانت عليه .



ثم تناول مشروع تطوير البحيرات والمزارع السمكية الضخمة كذلك قانون الفئات الخاصة من ذوي الاحتياجات مما يوفر معاش و سيارة و اعفاء من الضرائب إلي جانب خدمات التشغيل والتوظيف.

وأكد أيضاً على واجبنا ومسئولياتنا كأفراد في المجتمع أن نشارك بإيجابية و نبذ التعصب والمساهمة في حل المشكلات وتحمل المسئولية فالعديد من المشكلات التي نمر بها تتطلب تغيير من الفرد نفسه ، كذلك ضرورة احترام الرأي الآخر فاختلاف الرأي هو اختلاف لوجهات النظر لاختلاف الخبرات و التجارب.

ثم تناول دكتور محمد عبد العال مفهوم المواطنة والتي تبدأ من حب البلد والمكان الذي تعيش فيه والانتماء لها والخوف عليها، فالمواطنة أفعال تتطلب تفكير الفرد الواعي و أن تكون اتجاهاته ايجابية تجاه وطنه، وناقش أحوال الريف المصري و أيديولوجيات التنمية، فالمواطنة تدل علي التمسك بالقيم الأساسية و المشاركة الفعالة في تسيير الشئون العامة علي المستوي الوطني إلي جانب التمتع بالحقوق والحريات الفردية والجماعية.

كما ناقشت أسماء الهرش، دور المواطن في التغيير و مظاهر الانتماء للوطن منها المشاركة في الخدمات التطوعية لخدمة المجتمع و احترام قوانين البلد و رموزها و الحفاظ علي نظافة الشوارع والممتلكات العامة.

تناولت أيضاً ميادين تعزيز المواطنة و هي دور الأسرة والمدرسة و الدور المؤثر للإعلام في نشر النماذج الإيجابية و تسليط الضوء علي العقبات التي تستوجب التغيير.

في سياق متصل أقيمت ورشة أشغال يدوية لتصميم وحدات ورد لعمل مفرش من قماش الشمواه والخيامية للمدربتين ندا أحمد و فاطمة محمد.

إلى جانب ورشة أشغال فنية للمدربة ميرا أمير لعمل شنطة هدايا للأطفال من ورق الكانسون و الفوم البرونز.

بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر لمناظر طبيعية أدارها الفنان محمد عبد الرحمن.



كذلك أقيمت ورشة حكي بعنوان '' يعني ايه كلمة وطن '' للأستاذة مروة محمود ، بدأت بتعريف الوطن وهو المكان الذي يولد و يقيم فيه الانسان مع جماعة من الناس يربط بهم التاريخ والحدود الجغرافية والمصالح المشتركة.



وأوضحت أن الشعور بالإنتماء إلى المكان أمر فطري طبيعي لأن هذا المكان يحمي الانسان و يسهل عليه أمور حياته ويكفل له حقوقه في مقابل ما يلزمه نحوه من واجبات .

احتفالية اليوم الواحد لثقافة القرية بقرية جرفس بالفيوم

احتفالية اليوم الواحد لثقافة القرية بقرية جرفس بالفيوم

احتفالية اليوم الواحد لثقافة القرية بقرية جرفس بالفيوم

احتفالية اليوم الواحد لثقافة القرية بقرية جرفس بالفيوم

احتفالية اليوم الواحد لثقافة القرية بقرية جرفس بالفيوم

احتفالية اليوم الواحد لثقافة القرية بقرية جرفس بالفيوم

احتفالية اليوم الواحد لثقافة القرية بقرية جرفس بالفيوم