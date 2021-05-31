«الساعة اتنين بالليل».. تفاصيل وموعد أغنية سميرة سعيد الجديدة

أعلنت المطربة المغربية سميرة سعيد موعد طرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “الساعة 2 بليل” والتي طرحت البوستر الدعائي الخاص بها مساء أمس الأحد.

ونشرت سميرة صورة جديدة لبوستر دعائي للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: "الساعة اتنين بليل يوم الثلاثاء 2 مايو".

وتتعاون الديفا في أغنية “الساعة اتنين بالليل” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والمحلن الموسيقي عزيز الشافعى والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، وتنتمي الأغنية لنوعية الأغنتيات المقسوم.

"الساعة اتنين بالليل" هى الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا سميرة سعيد والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل علي مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.

وتصدرت سميرة سعيد مؤخرًا تريند موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى بعد طرحها مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثانى أغنيات ألبومها الجديد، وهى الأغنية التى نالت إعجاب جمهورها ومحبيها فى الوطن العربى.