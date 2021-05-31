الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الساعة اتنين بالليل».. تفاصيل وموعد أغنية سميرة سعيد الجديدة

سميرة سعيد
سميرة سعيد

أعلنت المطربة المغربية سميرة سعيد موعد طرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “الساعة 2 بليل” والتي طرحت البوستر الدعائي الخاص بها مساء أمس الأحد.

ونشرت سميرة صورة جديدة لبوستر دعائي للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: "الساعة اتنين بليل يوم الثلاثاء 2 مايو".

وتتعاون الديفا في أغنية “الساعة اتنين بالليل” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والمحلن الموسيقي عزيز الشافعى والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، وتنتمي الأغنية لنوعية الأغنتيات المقسوم.

"الساعة اتنين بالليل" هى الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا سميرة سعيد والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل علي مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"، وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.

وتصدرت سميرة سعيد مؤخرًا تريند موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى بعد طرحها مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثانى أغنيات ألبومها الجديد، وهى الأغنية التى نالت إعجاب جمهورها ومحبيها فى الوطن العربى.

ألبوم سميرة سعيد الديفا سميرة سعيد أغنية الساعة اتنين بالليل الساعة 2 بالليل أغنية سميرة سعيد الجديدة

الأكثر قراءة

«حرارة ورياح».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزى سبل تعزيز التعاون

اتحاد الكرة يؤكد: الموسم الحالى سيكتمل

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

من الاستغلال حتى النيابة.. قصة الطبيب البرازيلي المتحرش بفتاة في الأقصر

مستشار قانوني عن «المتحرش البرازيلي»: يُحاكم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل