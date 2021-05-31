بعدما تخطت الـ40.. 10 نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

يعاني المصريون من مختلف المحافظات من ارتفاع درجات الحرارة بشدة في هذه الأيام، خاصًة بعدما أعلن مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، عن تعرض مصر لطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تسجل القاهرة 39 درجة، بينما تصل الحرارة إلى 40 درجة في جنوب سيناء.

يُقدم "الدستور" عددا من النصائح الهامة للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الجو التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، والأكلات أيضًا التي تساعد الجسد على التخلص من ارتفاع درجات حرارة التي يشهدها الطقس في مصر.

- شرب الماء بكثرة في هذه الأيام فهو أحد أهم عوامل التغلب على ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- تغطية الرأس باستمرار خاصًة لمن يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة، مع وجود فترات للراحة لتهدئة حرارة أجسامهم.

- تجنب الحصول على أطعمة ثقيلة بها العديد من التوابل والدهون.

- تجنب تناول الأطعمة الحارة بكثرة.

- تناول حمام بارد باستمرار في هذه الأجواء الحارة عندما يشعر الإنسان بالسخونة في جسده.

- الحرص على ارتداء ملابس خفيفة، واختيارها بحكمة، فمثلًا الألوان الفاتحة تعكس حرارة الشمس.

- الحرص على تناول البطيخ، فهو من الأكلات المرطبة في فصل الصيف ويحافظ على برودة الجسم وانتعاشه، ويمد الجسم بسوائل كثيرة، ويحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا ونسبة 91% من المياه، ويحافظ على البشرة والجلد من الشمس.

- تناول الموز فهو من الفواكه المرطبة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد الجسم على الاحتفاظ بكميات كبيرة من المياه.

- تناول الخيار باستمرار فهو من الخضروات الغنية بالمياه بنسبة 90%، حيث يمكن تناوله مع الزبادي.

- البطاطا المهروسة، والسلطة، والتونة والمكرونة بالتونة، تعد من الأكلات السهلة في التحضير والخفيفة على المعدة.