اليابان تعتزم تشديد إجراءات دخول القادمين من ماليزيا وفيتنام

تعتزم الحكومة اليابانية فرض فترة عزل ذاتي لمدة 6 أيام على الوافدين القادمين من فيتنام وماليزيا، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وذلك على خلفية إفادة السلطات الفيتنامية باكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، تجمع بين السلالاتين البريطانية والهندية، ووسط أيضا الزيادة السريعة التي تشهدها ماليزيا في حالات الإصابات بسلالات الفيروس.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعتزم مطالبة الوافدين من هاتين الدولتين بالمكوث في أماكن إقامة مخصصة من قبل الحكومة لهذا الغرض، حيث يتعين على الوافدين من الهند و5 دول أخرى بالفعل البقاء في أماكن إقامة لمدة 10 أيام الأولى من فترة الحجر الصحي التي تستمر لأسبوعين بعد انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا في هذه البلدان.

كما تعتزم اليابان إضافة الوافدين من أفغانستان إلى قائمة الأشخاص الذين يخضعون لفترة عزل ذاتي في منشآت مخصصة لذلك لمدة 10 أيام، وكذا تخطط لمطالبة القادمين من تايلاند ومناطق محددة في الولايات المتحدة بعزل ذاتي لمدة 3 أيام.

وسيخضع هؤلاء الأشخاص أثناء مكوثهم في أماكن الإقامة تلك لاختبارات الكشف عن الفيروس بصورة منتظمة، وإذا ثبت سلبية مسحاتهم فسيسمح لهم بإجراء العزل الذاتي في منزلهم أو أي مكان آخر.

كورونا حول العالم

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 171 مليونا و33 ألفا و299 إصابة، الإثنين، في أكثر من 210 دول ومناطق بأنحاء العالم.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و556 ألفا و724 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 153 مليونا و137 ألفا و277 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 12,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و240 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,079,543، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 591,265.

وسجلت الصين، الاثنين، زيادة مفاجئة في إصابات كوفيد- 19 في جنوب البلاد بعد تسجيل 20 إصابة محلية جديدة يوم الأحد، في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات مناطق في عاصمة إقليم قوانغدونغ.

ولم تكن هناك سوى 7 إصابات فقط واردة من الخارج من بين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة بالصين في نشرتها اليومية، وظهرت باقي الحالات في إقليم قوانغدونغ.

وفرضت السلطات، السبت، إغلاقا على أحد أحياء العاصمة قوانتشو كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.