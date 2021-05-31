الإثنين 31 مايو 2021
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عالم

على أنغام «تسلم الأيادى».. استقبال حافل للوفد المصرى فى غزة (فيديو)

استقبال حافل للوفد
استقبال حافل للوفد المصري في غزة

نظم الفلسطينيون استقبالا حافلا بالأعلام والهتافات، للواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة والوفد المرافق له، عند وصولهم إلى قطاع غزة  كما رددوا أغنية «تسلم الأيادي». 

-  الترحيب بالوفد المصري على أنغام "تسلم الأيادي"

وهتف الفلسطينيون، في استقبال  رئيس جهاز المخابرات المصرية والوفد المرافق له، دعما لمصر، كما رددوا أغنية "تسلم الأيادي" وتشغيلها في مكبرات الصوت، ترحيبا بهم،وتقديرا لدور مصر في إعمار القطاع.

 

- استقبال فلسطيني حافل للوفد الأمني في غزة

وشارك العديد من الفلسطينيين في وقفة استقبال الوفد المصري، بجانب الجالية المصرية في غزة، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، والاتحاد العام للصناعات في القطاع، حاملين الأعلام واللافتات بصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما رددوا هتافات داعمة لمصر.

وكان قد  وصل وفد مصري، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، برئاسة اللواء عباس كامل وزير المخابرات، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتسريع عملية إعادة إعمار القطاع، بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 500 مليون دولارلإعمار غزة، رافق الوفد عدد من وزراء الحكومة الفلسطينية.

 - لقاء مع قادة الفصائل الفلسطينية

والتقى الوفد المصري بقادة الفصائل الفلسطينية، أبرزهم يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، خلال لقاء موسع، للتباحث حول آليات الخطوات المقبلة لإعادة إعمار القطاع.

- وزير الخارجية يستقبل نظيره الإسرائيلي

في سياق آخر كان  سامح شكري وزير الخارجية، قد استقبل أمس الأحد، جابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي، للتباحث حول تثبيت وقف إطلاق النار بوساطة مصرية على حدود قطاع غزة، وإحياء جهود عملية السلام.


وقال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس الأحد، "‏في إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وزير الخارجية ‎سامح شكري يستقبل الآن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي".
من جانبه، وجه "أشكنازي"، فور وصوله إلى القاهرة، الشكر إلى وزير الخارجية، قائلا :‏"شكرا على دعوة وزير خارجية مصر سامح شكري، وهي اول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما".

تسلم الأيادي غزة مصر المخابرات العامة عباس كامل حماس الجالية المصرية

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