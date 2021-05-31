الصحة الفلسطينية تُسجل اللقاح الروسى «سبوتنيك» المضاد لكورونا

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن وزارة الصحة الفلسطينية سجلت اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك لايت" ذا الجرعة الواحدة.

وذكر الصندوق الروسي- في بيان، اليوم الإثنين- أن وزارة الصحة الفلسطينية قامت بتسجيل اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة، والذي يمثل المكون الأول للقاح "سبوتنيك V".

ومن جانبه، قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشر كيريل دميتريف إن "استخدام اللقاح المكون من جرعة واحدة "سبوتنيك لايت" يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بحالات المرض الشديدة، التي تحتاج إلى دخول المستشفى".

وأضاف: "بفضل إجازة استخدام هذا اللقاح في فلسطين، سيكون من الممكن توفير التطعيمات لعدد كبير من الناس في وقت قصير وتكوين مناعة لدى المواطنين بشكل سريع".

يذكر أن السلطات الفلسطينية كانت قد سجلت لقاح "سبوتنيك V" الروسي للاستخدام الطارئ ضد الوباء في يناير 2021 لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تتخذ هذا الإجراء.. وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت مؤخرًا عن تسجيل اللقاح الروسي ذي الجرعة الواحدة المضاد لكورونا "سبوتنيك لايت"، والذي تبلغ فعاليته 79.4% من اليوم الـ28 بعد التطعيم.

كورونا حول العالم

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 171 مليونًا و33 ألفًا و299 إصابة، الإثنين، في أكثر من 210 دول ومناطق بأنحاء العالم.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و556 ألفّا و724 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 153 مليونًا و137 ألفًا و277 حالة.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 12,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و240 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,079,543، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 591,265.

سجلت الصين، الإثنين، زيادة مفاجئة في إصابات كوفيد-19 في جنوب البلاد بعد تسجيل 20 إصابة محلية جديدة يوم الأحد في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات مناطق في عاصمة إقليم قوانغدونغ.

ولم تكن هناك سوى 7 إصابات فقط واردة من الخارج من بين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة بالصين في نشرتها اليومية، وظهرت باقي الحالات في إقليم قوانغدونغ.