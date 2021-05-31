بولندا: تلقيح 7 ملايين مواطن بجرعتين ضد فيروس كورونا

أعلنت سلطات الصحة العامة في بولندا، اليوم الإثنين، أنه تم تلقيح نحو 7 ملايين مواطن بجرعتي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وقالت السلطات - حسبما ذكر راديو بولندا - إنه تم توزيع 19 مليون و909 آلاف و52 جرعة من اللقاح في بولندا حتى الآن، من بينها 88 ألفا و294 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت السلطات أن أكثر من 13.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تلقى 6.87 مليون شخص جرعتي اللقاح.

يذكر أن بولندا تعتمد استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" و"موديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون".

كورونا حول العالم

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 171 مليونا و33 ألفا و299 إصابة، الإثنين، في أكثر من 210 دول ومناطق بأنحاء العالم.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و556 ألفا و724 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 153 مليونا و137 ألفا و277 حالة.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 12,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 240 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,079,543، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 591,265.

سجلت الصين، الاثنين، زيادة مفاجئة في إصابات كوفيد-19 في جنوب البلاد بعد تسجيل 20 إصابة محلية جديدة يوم الأحد في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات مناطق في عاصمة إقليم قوانغدونغ.

ولم تكن هناك سوى 7 إصابات فقط واردة من الخارج من بين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة بالصين في نشرتها اليومية, وظهرت باقي الحالات في إقليم قوانغدونغ.

وفرضت السلطات، السبت، إغلاقا على أحد أحياء العاصمة قوانتشو كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت تقارير بوسائل الإعلام الحكومية إلى أن أحدث تفش مرتبط بسلالة من الفيروس نشأت في الهند.

وسجلت الصين أيضا 19 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولا من 22 إصابة قبل يوم, ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91099 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.