أبرز الفائزين بجائزة الدولة فرع النيل فى السنوات الـ5 الأخيرة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء المقبل، اجتماعه السنوى الـ65، للتصويت على اختيار المرشحين للفوز بجوائز الدولة المختلفة "النيل، التقديرية، التفوق"، واعتماد الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومشاركة أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 36 عضوًا.

ويتم خلال غد الثلاثاء التصويت على اختيار المرشحين فى جوائز الدولة "النيل، التقديرية، التفوق" من بين قوائم قصيرة اعتدها لجان الفحص، واعتماد أسماء الفائزين التى وضعتها اللجان للمرشحين لجائزة الدولة التشجيعية.

أما عن طريقة التصويت لاختيار الفائزين فى جائزة الدولة فهى تتم على أربع مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة يجب أن يحصل المرشح على ثلثى عدد أصوات الأعضاء لكى يحسم الفوز، أنه حال التعادل فى المرحلة الرابعة يجب أن يحصل المرشح على نسبة 50% + 1 للفوز، وحال عدم تطبيق تلك الشروط يتم حجب الجائزة، مضيفًا أن عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 42 عضوًا. ولصحة عملية التصويت على جوائز الدولة يجب أن يحضر ثلاثة أرباع الأعضاء لإتمام عملية التصويت.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الفائزين بجائزة النيل في السنوات الخمس الأخيرة:

عام 2019

حصل الدكتور أحمد نوار على جائزة النيل فرع الفنون وهو حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1967م. أستاذ متفرغ بكلية الفنون الجملية 30/11/2008. المشرف العام على المركز الثقافي للعلوم والفنون (جامعة حلوان) منذ 30/11/2008.

كما حصل عليها الدكتور جابر عصفور في فرع الآداب وزير الثقافة الأسبق وأحد أهم النقاد العرب.

أما في العلوم الاجتماعية فقد حصل عليها الدكتور مفيد شهاب، صاحب العديد من الأبحاث والمقالات المهمة في القانون الدولي.

عام 2018

حصل الدكتور مصطفى الرزاز على جائزة النيل فرع الفنون، ويعد الفنان مصطفى الرزاز من أهم وأشهر الفنانين في فن الجرافيك والذي احتل مكانه منفردًا على عرش الجرافيك لمدة وصلت لنحو 45 عامّا.

كما حصل على فرع الآداب الدكتور الناقد صلاح فضل، وهو من مواليد قرية شباس الشهداء بوسط الدلتا فى 21 مارس عام 1938م. اجتاز المراحل التعليمية الأولى الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية. حصل على ليسانس كلية دار العلوم– جامعة القاهرة عام 1962م. عمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965م.

في حين حصل عليها بفرع العلوم الاجتماعية الدكتور مراد وهبة، البروفيسور وأستاذ الفلسفة فى جامعة عين شمس وعضو فى مجموعة من الأكاديميّات والمنظمات الدولية المرموقة، كما أنه المؤسس ورئيس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير العام 1994 م. واسمه مذكور فى موسوعة الشخصيات العالمية، حيث يعتبر من بين الـ500 شخصية الأكثر شهرة فى العالم.

عام 2017

حصل المخرج الكبير على بدرخان على جائزة النيل فرع الفنون على مجمل أعماله، وهو مخرج مصري مولود في القاهرة والده المخرج أحمد بدرخان وزوج سابق للفنانة سعاد حسني ومن أبرز أفلامه "الراعي والنساء" و"الجوع".

كما حصل عليها في فرع الآداب الأستاذ الدكتور الطاهر مكي، الحاصل على دكتوراه الدولة في الأدب والفلسفة بتقدير ممتاز من كليه الآداب، الجامعة المركزية، عام 1961، مدريد – إسبانيا.

في حين حصل على فرع العلوم الاجتماعية الدكتور صبري الشبراوي، أستاذ الإدارة ورائد التنمية البشرية فى مصر الدولة المصرية من سوء الإدارة البشرية.

عام 2016

حصل عليها في فرع الآداب الشاعر المصرى فاروق شوشة، والذي ولد في 17 فبراير 1936 بقرية الشعراء بمحافظة دمياط. حفظ القرآن، وأتم دراسته فى دمياط. وتخرج فى كلية دار العلوم 1956، وفى كلية التربية جامعة عين شمس 1957، كما عمل مدرسًا 1957، والتحق بالإذاعة عام 1958، وتدرج فى وظائفها حتى أصبح رئيسًا لها 1994 ويعمل أستاذًا للأدب العربى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن أهم برامجه الإذاعية: لغتنا الجميلة، منذ عام 1967، والتليفزيونية: (أمسية ثقافية) منذ عام 1977. عضو مجمع اللغة العربية فى مصر. رئيس لجنتى النصوص بالإذاعة والتليفزيون، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس لجنة المؤلفين والملحنين. شارك فى مهرجانات الشعر العربية والدولية.

كما حصلت عليها في فرع الفنون الفنانة ماجدة الصباحي المولودة فى طنطا، حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، كان أبوها موظفًا فى وزارة الموصلات، بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة من وراء أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 فى فيلم الناصح، إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس دخلت مجال الإنتاج وكوّنت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام من أفلامها التى أنتجتها "جميلة" "هجرة الرسول" وقد مثلت مصر فى معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولى وبرلين وفينيسيا الدولى، حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد تزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذى أنجبت منه ابنتها غادة، وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية، تقوم بدور بارز فى جمعية السينيمائيات تعتبر من أبرز الممثلات فى السينما العربية يتسم أداؤها بالتقمص للشخصية ولا يمكن نسيان دورها فى "أين عمرى" و"المراهقات" و"جميلة" و"بنات اليوم" فاستطاعت أن تمثل بنت عصرها ببراعة.

كما حصلت عليها الدكتورة ليلى تكلا في فرع العلوم الاجتماعية والدكتورة ليلى تكلا، أستاذة القانون والإدارة، حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى خمسينيات القرن الماضى، وأتبعته بالماجستير من جامعة كاليفورنيا، ثم الدكتوراه من جامعة نيويورك، صاحبة كتاب «التراث المسيحى الإسلامى».

عام 2015

حصلت عليها في فرع الفنون الفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي ولدت فى حى شبرا فى القاهرة، تخرجت فى معهد التمثيل عام 1954. تتلمذت على يد زكى طليمات، واشتهرت كممثلة مسرح ولمعت على المسرح حتى عملت مديرا للمسرح الحديث والمسرح القومى ولقبت بسيدة المسرح العربى. كانت زوجة للفنان محمود مرسى وأنجبا ابنًا هو الطبيب علاء محمود مرسى.

كما حصل عليها الأديب جمال أحمد الغيطانى المولود في 9 مايو 1945، والذي رحل عن دنيانا في 18 أكتوبر 2015، هو روائي وصحفي مصري ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية، صاحب مشروع روائي فريد من نوعه.

في حين حصل الدكتور حسن حنفي على فرع العلوم الاجتماعية، وهو مفكر مصري، يقيم في القاهرة، يعمل أستاذًا جامعيًا، وأحد أهم منظّري تيار اليسار الإسلامي، وتيار علم الاستغراب، وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية.