الوزارات تبدأ تعديل الرواتب استعدادًا لزيادة يوليو

تستعد الجهات الحكومية لتعديل رواتب موظفيها بدءًا من يوليو المقبل تزامنًا مع تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور، والتى تشمل صرف علاوة سنوية بنسبة تتراوح بين 7 – 13% للمخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي بين 175 -400 جنيه شهريًا، مع تحريك الحد الأدنى للأجور لمختلف المستويات الوظيفية لـ 2400 جنيه.

وفى هذا الصدد، تعتزم الحكومة صرف آخر مرتب قبل الزيادة منتصف شهر يونيو 2021، لتشهد بذلك رواتب العاملين بالدولة زيادات متتابعة منذ إقرار قانون الخدمة المدنية على مدار الفترة بين عامى 2017 و2021، حيث تم إقرار 5 علاوات دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور مرتين عامي 2020 و2021، وإقرار علاوة ترقية خلال أعوام 2019 و 2020 و2021 بالإضافة إلى صرف علاوة استثنائية وحافز إضافي بمبالغ مقطوعة.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أحقية جميع العاملين بالدولة المعينين فى الحصول على علاوة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بما يحقق زيادة دورية فى رواتب العاملين بالدولة.

وأوضح التنظيم والإدارة، أن هناك شرطين لاستحقاق العلاوة الدورية أول يوليو المقبل، وهما انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو انقضاء سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، مضيفًا أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حدد طرق شغل الوظائف لتكون عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة.

أما فيما يخص العلاوة التشجيعية، لفت جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن العلاوة سيتم صرفها بنسبة 5% لنسبة لا تزيد علي 10% من عدد موظفى كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، بشرط ألا يحصل عليها الموظف أكثر من مرة خلال 3 سنوات، ويتم المفاضلة بين الموظفين وفق تقارير تقويم الأداء فى السنتين الأخيريين، والأقدمية فى المستوى الوظيفة.