الاتحاد الأوروبى يُخصص 7 ملايين يورو لدعم النمسا وبلجيكا فى مواجهة «كورونا»

وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيص 7 ملايين يورو لكل من النمسا وبلجيكا بموجب آلية REACT-EU للمساعدة في معالجة آثار جائحة "كورونا" والاستعداد للتعافي، وذلك في إطار سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية- في بيان اليوم الإثنين - أن هذا التمويل الإضافي سوف يدعم بشكل أساسي الأطفال والباحثين عن عمل.

ففي النمسا، سيوفر صندوق المعونة الأوروبية للأشخاص الأكثر احتياجًا (FEAD) مبلغًا إضافيًا قدره 6 ملايين يورو لمساعدة حوالي 45 ألف طفل محتاج، حيث سيتلقى الأطفال في بداية العام الدراسي (2021-2022)، اللوازم المدرسية مثل الحقائب والأقلام وأدوات الكتابة والرسم.

وفي بلجيكا، يضيف الاتحاد الأوروبي مليون يورو من الصندوق الاجتماعي الأوروبي (ESF) للمجتمع الناطق بالألمانية لدعم العاطلين عن العمل الذين يواجهون صعوبات خاصة في العثور على وظيفة، ولا سيما الشباب الذين ليس لديهم دبلوم المدرسة الثانوية أو تدريب مهني، أو العاطلين عن العمل على المدى الطويل.

يشار إلى أن آلية REACT-EU تعد جزءًا من استراتيجية الجيل القادم للاتحاد الأوروبي NextGenerationEU وتوفر 50.6 مليار يورو في شكل تمويل إضافي خلال عامي 2021 و2022 لبرامج سياسة التماسك للاتحاد الأوروبي، وتهدف هذه التدابير إلى دعم مرونة سوق العمل، والوظائف منخفضة الدخل، والشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر، فضلاً عن بناء أسس واقية من المستقبل للتحولات الخضراء والرقمية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي..

كورونا حول العالم

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 171 مليونًا و33 ألفًا و299 إصابة، الإثنين، في أكثر من 210 دول ومناطق بأنحاء العالم.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و556 ألفًا و724 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 153 مليونًا و137 ألفًا و277 حالة.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 12,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و240 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,079,543، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 591,265.