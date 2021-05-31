الأردن: حماية القدس والمقدسات أمانة ومسؤولية من منطلق الوصاية الهاشمية

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن حماية القدس والمقدسات وهويتها أمانة ومسؤولية أردنية، وذلك من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال المباحثات التي أجراها الخصاونة، اليوم /الاثنين/، مع نظيره الفلسطيني محمد اشتية، وتناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى سبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة ما بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يساهم في رفع ميزان التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، إلى جانب مراجعة الإجراءات المتبعة على المعابر لتسهيل حركة مرور المسافرين بالاتجاهين.

ولفت الخصاونة إلى أن الأولويات التي ترتكز عليها الجهود الدبلوماسية الأردنية في المرحلة الحالية تتمثل بتثبيت وقف إطلاق النار، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها.

بدوره.. استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني الجهود المبذولة في حشد الدعم من أجل إعادة إعمار قطاع غزة عبر السلطة الوطنية وبإشراف دولي.

وأكد أهمية ملء الفراغ السياسي من خلال خلق مسار سياسي جاد تساهم فيه رباعية ميونخ وبالتنسيق مع الرباعية الدولية، يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وفي سياق اخر … أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ عليه، مشددين على ضرورة العمل على المستويين الإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة، لتحريك عملية السلام ودفعها إلى الأمام كونها السبيل الأساسي للوصول إلى تسوية مستقرة ومستدامة للقضية الفلسطينية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وتحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الأردنية عمان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء، عن تقديره لجهود الأردن الشقيق بالتعاون مع جمهورية مصر العربية في تحقيق التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني في رعاية الأماكن المقدسة في القدس.