«الشعب الجمهوري» يهنئ محمد عمارة بعضوية اللجنة العامة للشيوخ

هنأ حزب الشعب الجمهوري، الاصنين، النائب محمد عمارة، ممثل الحزب في مجلس الشيوخ، بمناسبة اختياره عضوًا باللجنة العامة للمجلس.



يترأس اللجنة العامة لمجلس الشيوخ رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

وقدم الحزب خالص أمنياته للنائب محمد عمارة بدوام التوفيق والسداد، ومواصلة عمله بجدٍ وإخلاص ليكون خير سفيرٍ للحزب تحت قبة المجلس، وبين أهالي دائرته.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ اختياره عضوا باللجنة العامة للمجلس، قائلاً عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): " بفضل من الله وبحمده تم اختياري عضوا باللجنة العامة بمجلس الشيوخ المصري بشرف تمثيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".