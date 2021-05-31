الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشعب الجمهوري» يهنئ محمد عمارة بعضوية اللجنة العامة للشيوخ

محمد عمارة
محمد عمارة

هنأ حزب الشعب الجمهوري، الاصنين، النائب محمد عمارة، ممثل الحزب في مجلس الشيوخ، بمناسبة اختياره عضوًا باللجنة العامة للمجلس.

يترأس اللجنة العامة لمجلس الشيوخ رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

وقدم الحزب خالص أمنياته للنائب محمد عمارة بدوام التوفيق والسداد، ومواصلة عمله بجدٍ وإخلاص ليكون خير سفيرٍ للحزب تحت قبة المجلس، وبين أهالي دائرته.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ اختياره عضوا باللجنة العامة للمجلس، قائلاً عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): " بفضل من الله وبحمده تم اختياري عضوا باللجنة العامة بمجلس الشيوخ المصري بشرف تمثيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ الأحزاب السياسية الشعب الجمهوري تبادل الخبرات النائب محمد عمارة اللجنة العامة

الأكثر قراءة

«حرارة ورياح».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الماليزى سبل تعزيز التعاون

اتحاد الكرة يؤكد: الموسم الحالى سيكتمل

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

من الاستغلال حتى النيابة.. قصة الطبيب البرازيلي المتحرش بفتاة في الأقصر

مستشار قانوني عن «المتحرش البرازيلي»: يُحاكم في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل