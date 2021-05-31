رومانيا: 36 وفاة و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت رومانيا تسجيل، 153 إصابة و36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الإثنين، أن 425 مريضا يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة، وتم تطعيم أكثر من 4.3 مليون شخص ضد الفيروس منذ بداية حملة التطعيم في نهاية عام 2020، ربعهم تلقوا الجرعتين، وتستقبل رومانيا اليوم، أكبر دفعة لقاح مضاد لكورونا من تطوير شركتي تصنيع الدواء (فايز) الأمريكية و(بيونتك) الألمانية، وتبلغ الشحنة 1.1 مليون جرعة.

كورونا حول العالم

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 171 مليونا و33 ألفا و299 إصابة، الإثنين، في أكثر من 210 دول ومناطق بأنحاء العالم.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و556 ألفا و724 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 153 مليونا و137 ألفا و277 حالة.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 12,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و240 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,079,543، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 591,265.

سجلت الصين، الإثنين، زيادة مفاجئة في إصابات كوفيد-19 في جنوب البلاد بعد تسجيل 20 إصابة محلية جديدة يوم الأحد في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات مناطق في عاصمة إقليم قوانغدونغ.

ولم تكن هناك سوى 7 إصابات فقط واردة من الخارج من بين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة بالصين في نشرتها اليومية, وظهرت باقي الحالات في إقليم قوانغدونغ.

وفرضت السلطات، السبت، إغلاقا على أحد أحياء العاصمة قوانتشو كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت تقارير بوسائل الإعلام الحكومية إلى أن أحدث تفش مرتبط بسلالة من الفيروس نشأت في الهند.

وسجلت الصين أيضا 19 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولا من 22 إصابة قبل يوم, ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91099 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ذكرت تقارير إخبارية أن الهند سجلت 152 ألفا و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28 مليونا و46 ألفا و534 شخصا.

وذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية أن البلاد شهدت أيضا 3128 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 329 ألفا و100 حالة.

ولفتت إلى أن الحصيلة الجديدة هي الأقل في البلاد منذ 11 أبريل الماضي.