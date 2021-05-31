الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حرارة ورياح».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 34 21

طنطا 34 20

شبين الكوم 35 21

دمنهور 31 21

بلطيم 27 22

مطروح 27 19

السلوم 29 20

سيوة 34 22

بورسعيد 28 23

دمياط 27 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 36 20

السويس 36 20

العريش 29 21

رفح 28 21

رأس سدر 34 22

نخل 35 16

نويبع 39 25

طابا 32 22

كاترين 32 18

الطور 36 23

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 39 26

الفيوم 37 22

بني سويف 38 22

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 42 24

قنا 44 25

الأقصر 44 25

أسوان 45 27

إدفو 44 26

أبوسمبل 44 26

الوادي الجديد 44 22

شلاتين 40 26

أبورماد 38 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27

أخبار حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة غدا

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