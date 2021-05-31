فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح لمرضى غزة بالعلاج في الضفة والقدس

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح للمرضى بقطاع غزة خصوصاً مرضى السرطان من العلاج في مستشفيات بالضفة الغربية والقدس، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الكيلة - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفأ)، تعقيباً على منع الاحتلال للمرضى ومرضى السرطان في قطاع غزة من الوصول للعلاج في مستشفيات الضفة والقدس منذ العدوان الأخير: "إسرائيل تخترق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يحاسبها جراء ذلك لأن هناك معاهدات دولية بهذا الخصوص، ومعاهدة جنيف الرابعة وملحقاتها هي عبارة عن ضامنة لجرحى الحرب، وضامنة للمرضى والمراكز الصحية بأن تكون مراكز صحية كاملة متكاملة بعيدة ومحمية من الدمار ومن آلة الحرب".

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي خروج المرضى من القطاع للعلاج في مستشفيات القدس المحتلة والضفة الغربية منذ العدوان الأخير على القطاع، الذي استمر 11يوماً، ما أسفر عن استشهاد 255 وإصابة 1948 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة، 90 منهم بحالات خطيرة للغاية.