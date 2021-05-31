الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح لمرضى غزة بالعلاج في الضفة والقدس

مي الكيلة
مي الكيلة

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح للمرضى بقطاع غزة خصوصاً مرضى السرطان من العلاج في مستشفيات بالضفة الغربية والقدس، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت الكيلة - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفأ)، تعقيباً على منع الاحتلال للمرضى ومرضى السرطان في قطاع غزة من الوصول للعلاج في مستشفيات الضفة والقدس منذ العدوان الأخير: "إسرائيل تخترق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يحاسبها جراء ذلك لأن هناك معاهدات دولية بهذا الخصوص، ومعاهدة جنيف الرابعة وملحقاتها هي عبارة عن ضامنة لجرحى الحرب، وضامنة للمرضى والمراكز الصحية بأن تكون مراكز صحية كاملة متكاملة بعيدة ومحمية من الدمار ومن آلة الحرب".

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي خروج المرضى من القطاع للعلاج في مستشفيات القدس المحتلة والضفة الغربية منذ العدوان الأخير على القطاع، الذي استمر 11يوماً، ما أسفر عن استشهاد 255 وإصابة 1948 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة، 90 منهم بحالات خطيرة للغاية.

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يؤكد: الموسم الحالى سيكتمل

«عامل بالعقار».. الأمن يكشف ملابسات فيديو إخراج رجل لنجله من النافذة بالشروق

من الاستغلال حتى النيابة.. قصة الطبيب البرازيلي المتحرش بفتاة في الأقصر

حريق هائل بمخزن إشغالات في الهرم (فيديو)

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

«الشيوخ» يوافق نهائيًا على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل