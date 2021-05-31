هربا من الحرارة.. البريطانيون يتكدسون على الشواطئ ويتجاهلون كورونا

يتدفق الباحثون عن الشمس إلى مناطق العطلات الساخنة في بريطانيا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مما أثار شكاوى السكان المحليين بشأن انتظار ساعتين لتقديم المشروبات في الحانات.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد هرب البريطانيون من اكثر ايام العام سخونة في عطلة نهلية الاسبوع الى الشواطئ، وتكدس المسافرون في العديد من المنتجعات الساحلية الخلابة في جميع أنحاء بريطانيا ، حيث من المقرر أن تصل درجات الحرارة إلى حوالي 75 درجة فهرنهايت (24 درجة مئوية) في أجزاء من البلاد.



واستمتع الباحثون عن الشمس بأشعتها الرائعة والسماء الزرقاء الصافية على الشاطئ المزدحم في لايم ريجيس، وملأت القوارب والزوارق نهر كام في كامبريدج، وآخرون أخذوا غطسًا باردًا في البحر في جميع أنحاء البلاد على شاطئ بلاكبول أمس.



بينمل قامت مجموعات من البريطانيين الذين أرهقهم الإغلاق بسبب فيروس كورونا برحلة إلى ديفون في محاولة للاستمتاع بالطقس الحار اليوم - والذي من المقرر أن يشهد ارتفاع درجات الحرارة إلى 77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية).



وضرب البريطانيون بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عرض الحائط، وتوجه ما يقرب من 75000 زائر الى برايتون ، مع 50،000 في بورنموث و 50000 في بلاكبول.



وأظهرت بيانات RAC أن 11 مليونًا من المتسابقين النهاريين يسدّون الطرق ، مع ازدحام مروري على الطرق الساحلية بما في ذلك A23 إلى برايتون ، و A31 إلى دورست ، و A30 إلى كورنوال ، و M55 إلى بلاكبول.

وقال أحد السكان المحليين الذي زار The Imperial in Exeter إن عائلته اضطرت إلى الانتظار أكثر من ساعتين للحصول على جولة من المشروبات حيث شهدت الحانات في المدينة تدفق المحتفلين للاستمتاع بوقتهم في الشمس.



وتابع الساكن الغاضب "عندما طلبنا الساعة 2.55 مساءً ، لم نحصل على مشروباتنا إلا بعد ساعتين".



وتابع "إنه لأمر سخيف للغاية يؤسفني أن أقول. كان ممتلئًا ، وكان الأمن ممتازًا بشكل أساسي ، ولم يسمحوا للناس بالدخول إلى منطقة الحديقة الا لو كانت هناك طاولة خالية".



وترك رجل بليموث غاضبًا بعد أن قضى ما يقرب من ساعة ونصف في قائمة الانتظار في KFC Drive-Thru في المدينة.



وخرج ويليام ديفيز ، صاحب مطعم سابق ، مع زوجته وأطفاله إلى مطعم الوجبات السريعة الشهير يوم الجمعة ، لكنه قضى معظم المساء عالقًا في قائمة الانتظار في سانت بودو.



وحذر خبراء الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية الناس من استخدام الكثير من كريم الشمس لأن مستويات الأشعة فوق البنفسجية ستكون عالية أو عالية جدًا.



وقال بيكي ميتشل خبير الأرصاد الجوية من مكتب الأرصاد الجوية: "من المحتمل أن نصل إلى أكثر أيام السنة حرارة بحلول الغد".