ننشر خريطة مد خطوط الغاز في دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع م. طارق الهوارى العضو المنتدب لمجموعة طاقة التابع لها شركة ريبكو غاز وذلك لبحث مخطط مد خطوط الغاز بمدينتى رأس البر والروضة ومركز ومدينة الزرقا وعدد من المناطق بالمحافظة، للانتهاء من أعمال توصيل المرافق تمهيدًا لادراج تلك المناطق بالخطة الاستثمارية لتطويرها وتنفيذ عمليات الرصف و تلبية مطالب الأهالى بتغطية هذه المناطق بالغاز الطبيعى.

وفى سياق متصل، تناول اللقاء الذى جاء بحضور م. طارق بدوى مدير مديرية الطرق ومسئولى الشركة بمحافظة دمياط متابعة الموقف التنفيذى لتوصيل الغاز بمدينة فارسكور، إذ أكدت "محافظ دمياط" على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال لرصف الطرق هنالك.

وطالبت "الدكتورة منال عوض" بسرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة و اعداد جدول زمنى يتضمن مواعيد البدء و الانتهاء الخاصة بأعمال مد خطوط الغاز بكل منطقة وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل استكمال تلك المشروعات ، حتى يتسنى للمحافظة وضع خطة لتطوير ورصف المناطق التى يتم الانتهاء منها، والتنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية و مديرية الطرق فى هذا الشأن، لتفادى تنفيذ أعمال حفر بأى منطقة تم تطويرها والا سيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك.

وعلى جانب آخر، تابعت "محافظ دمياط" مستجدات الموقف الخاص بمشروعات الغاز المقرر تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المدرج بها عدد ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع، لمد خطوط الغاز هنالك على أن يتم البدء بقريتى اللوزى وتفتيش ثان.

وطالبت "الدكتورة منال عوض" بسرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة و اعداد جدول زمنى يتضمن مواعيد البدء و الانتهاء الخاصة بأعمال مد خطوط الغاز بكل منطقة وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل استكمال تلك المشروعات ، حتى يتسنى للمحافظة وضع خطة لتطوير ورصف المناطق التى يتم الانتهاء منها.