منذ بداية الموجة الثانية.. تعافى 370 حالة من كورونا بمستشفى قفط

أعلنت إدارة مستشفى قفط التعليمي، والمخصصة لعزل وفرز مصابي فيروس كورونا المستجد، الإثنين، عن تسجيل خروج 370 حالة مصابة بكورونا منذ بداية الموجة الثانية، وذلك بعد خروج 10 حالات جديدة.

وفي سياق متصل، نصحت إدارة المستشفى، في بيان لها، المواطنين بالتوجه لمستشفيات العزل بقنا في حالة المصابين الذين تخطى عمرهم 50 عامًا لتلقى الرعاية والعلاج بالشكل اللازم، بدلا من العزل المنزلي لمن هم في نفس الفئة العمرية.

وكان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قد أعلن عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بالمحافظة ليصبح إجمالي عدد مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، بهدف تخفيف أعباء الانتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح.

وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقى اللقاح الجديدة هي «وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبوتشت، ووحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط، ومركز صحة الأسرة بنجع حمادي، وجمعية الإخلاص بمركز دشنا، ومركز صحة الأسرة بنقادة، ووحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط، ومستشفى قوص المركز»، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابة لكل مركز تتراوح ما بين 75 إلى 100 مواطن يوميا.

ومن جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، إنه يتم استقبال المواطنين لإعطائهم اللقاح بالمراكز الجديدة بدءًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الأسبوع، داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة لتلقى اللقاح، مؤكدا أن اللقاح آمن ومجاني.

وطالب جموع أهالي محافظة قنا وخاصة كبار السن بضرورة سرعة التسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا وتحديد الأماكن القريبة لهم.