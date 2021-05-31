في عيد ميلادها.. تصريحات مثيرة للجدل لـ نهلة سلامة: «عايزة أتجوز محمد سامي»

يوافق اليوم 31 مايو عيد ميلاد الفنانة المصرية نهلة سلامة وهى فنانة مصرية ولدت في أسرة فنية فوالدها الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقي جمال سلامة عملت في السينما منذ العام 1987 في أدوار بارزة حيث نالت جائزة عن دورها في فيلم الصرخة، تزوجت من المخرج محمد خان لبعض الوقت ثم تزوجت من الدكتور أحمد علي ولديها من الأبناء فهد.

زواجها من أحمد زكى

كان لنهلة سلامة عدة تصريحات أثارت الجدل الواسع كان أبرزها عن زواجها من أحمد زكى، حيث ردت سلامة على شائعة زواجها من أحمد زكي بأن الزواج قسمة ونصيب وأنها تزوجت من محمد خان، كما أوضحت أن النجم الراحل أحمد زكي كان معجبا بأدائها التمثيلي وفنها وقال إن نهلة سلامة هي خليط من أكثر من فنانة.

زواج لمدة 48 ساعة

كشفت الفنانة المصرية نهلة سلامة أن إحدى زيجاتها استمرت 48 ساعة فقط، مشيرة إلى أن تلك الزيجة كانت لشخص من خارج الوسط الفني، وأوضحت أن سبب فشل الزواج سريعا هو أن زوجها طالبها بعدم الذهاب إلى المسرح، وكانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية، وطالبها بالتوقف عن التمثيل، قائلة: "اتجوزت خارج الوسط الفني واطلقت بعد 48 ساعة"، وذكرت نهلة سلامة، خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" المصرية، أن زواجها من المخرج محمد خان استمر لشهرين أو 3 أشهر.

وأكدت أن المشاكل بينهما تسببت في الوصول لمرحلة الطلاق، كما أنهما قرروا الانفصال بسبب فرق السن الذى وصل بينهما إلى 25 سنة.

زواجها من محمد سامى مزحة

فى لقاء لها مع المخرجة إيناس الدغيدي، أطلقت تصريح حول محمد سامى وقالت: «عايزة أتجوز محمد سامي بقى عشان أعمل أدوار جامدة، لكن هو صديقي وأخي ومي عمر حبيبتي، أنا بتكلم فنيا مش حقيقي».