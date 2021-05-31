الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لخدمة 250 ألف تاجر

«تجارية الجيزة»: إنشاء مقر جديد بالعياط والتنسيق على آخر بالوراق

التجارة
التجارة

تعاقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة على مقر جديد بمدينة العياط بجنوب الجيزة وذلك لتقديم الخدمات للتجار هناك، في إطار خطة التطوير الشامل لغرفة الجيزة التجارية والتوسع في مختلف مدن ومراكز المحافظة تيسيرا على التجار من أعضاء الجمعية العمومية.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن التعاقد على مقر جديد بمدينة العياط  ليكون مقرا رابعا للغرفة بخلاف المقر الرئيسي بميدان الجيزة  ومقر السادس من أكتوبر ومقر البدرشين، موضحا أن التوسع في إنشاء مقرات في مختلف أنحاء المحافظة نظرا لأن المحافظة ممتدة لها امتداد اكثر من مائة كيلومتر طولي وقطاع طولي منه علي شريط النيل وتضم أكثر من 20 مركزا ومدينة وحي ولذلك فأنها تعد من المحافظات مترامية الأطراف ولذلك بحثت الغرفة التخفيف على أعضاء الجمعية العمومية بتوفير مقرات في أماكن مختلفة موضحا أن عدد أعضاء الغرفة وصل إلى 250 ألف تاجر.

وأوضح إمبابي في بيان للغرفة أنه وفقا للاتفاق المبرم مع جامعة القاهرة فإنه من المقرر أن يشرف مركز البحوث والدراسات الهندسية بكلية الهندسة على التجهيزات الأخيرة والذي من المقرر بدء تشغيله لخدمة الأعضاء خلال من شهر أغسطس القادم.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن  خطة الغرفة في التوسع وتخصيص مقرات جديدة فإنه من سيتم التعاقد على مقر اخر بمدينة الوراق لخدمة شمال المحافظة وخدمة أعضاء الغرفة من هناك.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن  خطة الغرفة في التوسع وتخصيص مقرات جديدة فإنه من سيتم التعاقد على مقر اخر بمدينة الوراق لخدمة شمال المحافظة وخدمة أعضاء الغرفة من هناك.

الغرفة التجارية التطوير التجار المحافظة الجمعية جامعة القاهرة

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