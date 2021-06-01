محافظ الغربية: الانتهاء من الكوبرى الكهربائى بشارع البحر فى طنطا أغسطس المقبل

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، أعمال الرصف والتطوير بطنطا، حيث بدأ بتفقد أعمال إنشاء كوبري المشاه الكهربائي بشارع البحر، والمقرر الانتهاء منه في أغسطس المقبل بتكلفة ٩ ملايين جنيه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بالكورنيش في مرحلتيه الثالثة والرابعة من «تركيب الانترلوك بالأرصفة، وتجهيز المقاعد، ودهان سور الكورنيش، وتركيب كشافات الإنارة».

كما تفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط المسجد الأحمدي من «وضع طبقة البازلت، وتوحيد لون طلاء واجهات المحلات وتركيب التند الموحدة»، حيث أن أعمال التطوير تشمل الحفاظ على الشكل الأثري والتاريخي للمسجد والمنطقة المحيطة به، مما يعكس الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة.

وتفقد محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية، والذي يُعَدْ أهم المحاور المرورية في المحافظة، لكونه يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية، ومتجه لميدان المحطة والسيد البدوي، ويتم تطويره بتكلفة مالية قدرها ١٨ مليون جنيه.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد شارع سكة المحلة، وأعمال الرصف المستمرة به، والذي يُعَدْ أحد الطرق الرئيسية التي ستحقق انفراجة مرورية داخلية.