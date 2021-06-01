«قومى المرأة» يطرق أبواب قرى الشرقية بحملة «احميها من الختان»

شهدت محافظة الشرقية، انطلاق فاعليات حملة طرق الأبواب ، بعنوان "احميها من الختان"، والتى أطلقها المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة؛ لتوعية سيدات القرى بأضرار ختان الإناث.

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن الحملة تستهدف قرى مراكز "الحسينية، الإبراهيمية، بلبيس، صان الحجر، الزقازيق، القنايات، فاقوس، ههيا"، وقامت بإجمالي 5629 زيارة لـ10927 سيدة و6593 رجلًا و8761 طفلًا.

وقامت مقررة الفرع وعضواته وأعضائه ورائدات المجلس، بالاشتراك مع الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، أن الحملة تتضمن أيضا التوعية باهمية التسجيل الاليكتروني لتلقى لقاح كورونا وبمساعدة السيدات للتسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي كللت مؤخرا بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات والذي تضمن تشديد العقوبات وتوسيع مجال التجريم المتعلقة بجريمة الختان، كما تستهدف الحملة نشر الوعي فيما يخص تجريم ختان الإناث وأهميته في تحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ممارسة هذه الجريمة.

وانتهى فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، من حملة سابقة لطرق الأبواب، والهادفة لتوعية سيدات ومواطنى القرى، بضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، للحد من انتشار الفيروس.

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن حملة طرق الأبواب، التى أطلقها المجلس بالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية، استهدفت 22 ألف سيدة و14 ألف رجل بـ41 قرية من قرى المحافظة، لافتة إلى أن الحملة استمرت علي مدار 3 أيام ، وذلك بمشاركة 50 رائدة ريفية بالإضافة إلى المتطوعات وعضوات وأعضاء الفرع للتعريف بسبل الوقاية من فيروس كورونا وبالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان.

احميها من الختان

دورة احميها من الختان

دورة احميها من الختان