محافظ المنوفية يوافق على تكليفات جديدة بمديرية الصحة

وافق اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون، محافظ المنوفية، على طلب مديرية صحة المنوفية، بتكليف كل من الدكتور محمد محمود سلامة، مديرًا لإدارة المستشفيات ندبًا لمدة 3 شهور ويعاد التقييم، وندب الطبيبة فاطمة مرزوق من مدير الإدارة الصحية لأشمون إلى مدير إدارة الأمراض المعدية بمديرية الصحة.

كما أصدرت "صحة المنوفية" تكليفًا بعد موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون على ندب الصيدلانية شيماء حمدي عبد القوي، مديرًا لإدارة أشمون الصحية، لمدة ثلاث شهور، كما تم تكليف الصيدلانية عزة عيسوي الدمليجي، مساعدًا لمدير إدارة اشمون الصحية لمدة 3 اشهر ويعاد التقييم.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، أن تلك التغييرات لصالح العمل ولتصعيد دماء جديدة، قادرة على العطاء، وإتاحة الفرصة لقيادات جديدة لتقديم ما لديها من إمكانيات لحسن سير العمل وخدمة أبناء المحافظة.

وكان الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، قد استنكر واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى تلا العام، مشددًا على مساندة المديرية بالكامل لحقوق الأطباء، مشيرًا إلى متابعته سير التحقيقات في الواقعة.

وأكد على عدم التهاون أو التفريط في حقوق أبطال المنظومة الطبية، وخاصة مع الدور الوطني الذين يقدموه، وتصدرهم لخط الدفاع الأول عن صحة المصريين خلال جائحة كورونا وتقديم العشرات من الشهداء والمصابين.

وأوضح جودة، في تواصله مع كافة الجهات المعنية، بالواقعة لمتابعة ما وصلت إليه التحقيقات في الواقعة، والاطمئنان على حالة طبيب مستشفى تلا، كما أهاب بالمواطنين التعاون مع أفراد المنظومة الطبية داخل المستشفيات، والالتزام بالقانون والتعليمات التي تتيح للجميع تقديم واستقبال خدمات طبية داخل المستشفى.

وكان محافطة المنوفية قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا.