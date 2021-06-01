الدقهلية تعلن استعداداتها لامتحانات الصف الثالث الإعدادى

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الانتهاء من كافة الاستعدادات لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي "الصف الثالث الإعدادى" للعام الدراسي 2020-2021.



وأعلن محافظ الدقهلية أن إجمالي عدد الذين تستقبلهم لجان الامتحانات للصف الثالث الإعدادي العام يبلغ 109261 طالبًا وطالبة، وذلك في 624 لجنة على مستوى المحافظة، وعن الإعدادية المهنية تستقبل اللجان 3725 طالبًا وطالبة فى 22 لجنة بالمحافظة.



ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تمت متابعة جميع المدارس بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية؛ لإنهاء استعدادتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الإمتحانات للفصل الدراسى الثانى على مدار 24 ساعة كما تشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا.



وأضاف وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم اتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية، وذلك لتفعيل خطط تأمين المنشآت التعليمية بالمحافظة، والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.

وتم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات؛ لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.

وفي ذات السياق أكد محافظ الدقهلية على أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على وجود المسافات الآمنة بين الطلاب داخل اللجان واستمرار أعمال تطهير وتعقيم اللجان أولا بأول على مدار فترة الإمتحانات والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية فى هذا الشأن مشيرا إلى ضرورة وجود زائرة صحية بكل مدرسة و توزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الإمتحانية والعمل على توفير أجهزة لقياس درجه حرارة الطلاب قبل الدخول الى اللجان وعدم دخول اى من الملاحظين والطلاب بدون كمامة إلى لجان الإمتحانات