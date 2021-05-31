توجيه عاجل من وزير قطاع الأعمال بشأن مصانع الغزل والنسيج

عقد اهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، بحضور الدكتورأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والعضوين المنتدبين للشئون المالية والفنية، وممثلي مكتب هويدي للاستشارات الهندسية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، آخر المستجدات فيما يخص الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج والتي تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، وذلك بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف العام المقبل.

كما تم استعراض موقف تطوير مركز تدريب العاملين بشركة غزل المحلة، والذي يعد قبلة العاملين في صناعة الغزل والنسيج في مصر، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر يونيو 2021، حيث يجري حاليا تركيب الآلات التي ستستخدم في التدريب.

وأكد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر لمشروع التطوير، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والاستعدادت الخاصة بتركيب الماكينات الحديثة بعد إتمام الأعمال الإنشائية.

وفيما يخص تطوير محالج القطن، تابع الوزير الموقف بالنسبة للثلاثة محالج الجديدة التي تم الانتهاء من إنشاءها مؤخرًا في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، حيث وصلت بعض الماكينات وجاري توريد باقي المعدات تمهيدا لتركيبها وتشغيل الثلاثة محالج خلال موسم القطن المقبل 2021/2022.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين في المشروعات المشتركة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.

كما جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات إقامة مشروع سياحي فندقي برأس جميلة في مدينة شرم الشيخ على قطعتي أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتي "المنتزه للسياحة والاستثمار" إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة ”إيماك العقبة” التابعة لوزارة الطيران المدني.

كان قد تم مؤخرا تقييم أرض رأس جميلة بشرم الشيخ البالغة نحو 820 ألف متر، وذلك من قبل جهات متخصصة لتحديد حصة كلا الشركتين، تمهيدًا لطرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص.