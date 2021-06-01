الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الشيخ عبدالرحمن يجوب شوارع شبرا لتلاوة القرآن الكريم (فيديو)

الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن

ميزه الله بصوته الدافئ العزب عندما تسمع منه القرآن الكريم يرفرف قلبك من جمال صوته، إنه الشيخ عبد الرحمن طارق الذي أخذ القرآن طريق له وأصبح يجوب الشوارع لنشر صوته بين لأهالي حتى اعتاد سكان شبرا على صوته وأصبح الأهالي ينتظرون مجيئه للاستمتاع بصوته المتميز.

يحكي الشيخ عبد الرحمن أنه من مواليد دولة السعودية للأب وأم مصريين وأقام بالسعودية لسن العشرين، وفي هذه الفترة أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً وكان عمره لم يتعدي العاشرة وبعد بلوغه سن العشرين قام والده بالزواج من فتاة سعودية وقرر هجر زوجته الأولى وترك أطفاله ليعودوا من بعد ذلك إلى مصر.

ويستكملقائلا إنه أتى إلى مصر مع إخوته وهم لا يمتلكون منزل ولا يوجد لهم مصدر رزق ثابت وأصبح الشارع هو منزلهم الوحيد، ومن بعد ذلك أخذ الشيخ عبد الرحمن القرآن الكريم طريقا له وبدأ ينشر صوته بين الناس بعد أن تخلي عنه والده وأصبح متشرد بلا مأوى.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه شارك في مسابقات غير رسمية لحفظ القرآن الكريم وفاز بالمركز الأول في العديد من تلك المسابقات ويتمنى أن يحصل علي وظيفة توفر له المال الكافي ليعيش حياه كريمة هو وأسرته وأن يقوم بفتح دار تحفيظ القرآن الكريم.

 

الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن بأحد الشوارع
الشيخ عبد الرحمن بأحد الشوارع
الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن
القرآن الكريم الشيخ عبد الرحمن حفظ القران رزق ثابت الشارع

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