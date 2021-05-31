الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التضامن»: التدخين يقتل 6 ملايين شخص سنويا حول العالم

عمرو عثمان
عمرو عثمان

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن التبغ يتسبب في وفاة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنوياً حول العالم، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، منهم أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر. 

وأضاف عثمان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أن تقرير المنظمة انه فى حالة عدم اتخاذ  التدابير اللازمة فسيزهق هذا الوباء أرواح أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً حول العام حتى عام 2030، وستسجل نسبة 80% من هذه الوفيات التي يمكن الوقاية منها في صفوف الأشخاص الذين يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

وأكد عثمان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمراكز التابعة للصندوق، منها مد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود أخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعى بين المرضى، وأيضاً متطوعين مسئولين عن توزيع المطهرات بين المترددين على العيادات وتخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى، وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومي و صرف الأدوية للمرضى "الحالات المستقرة" كل 15 يوم لتقليل التردد على العيادات ومنع التكدس وأيضاً منع  الزيارات والأجازات لحالات "الحجز الداخلي" بجانب تطوير خدمات تأهيل مرضي الإدمان عن بعد بجانب توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية. 

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" يعمل طوال أيام الأسبوع ويتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن  متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف  حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد  من الانتكاسة.

 

العلاج التضامن منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا صندوق عيادات التدخين

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