كشف حراري وبوابات تعقيم.. تفاصيل إجراءات «التعليم» لتأمين امتحانات الإعدادية
تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة غدًا الثلاثاء، وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا بتطبيق عدة إجراءات لحماية الطلاب والقائمين على الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة، في خطابها، أن أي تهاون في تطبيق الإجراءات سيقابله تحقيق فوري، وفي هذا السياق ترصد «الدستور» هذه الإجراءات.
- تعقد الامتحانات على مستوى كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.
- تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلا من 20 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.
- تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية
- التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصية
-تشغيل بوابات التعقيم
- استخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة وفى حال ظهور أي أعراض على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية
- الإعلان عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة
أما فيما يخص لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة
-النظافة اليومية لمقر اللجنة
- تطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا
-توفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل
- توفير احتياجات اللجنة من المنظفات والمطهرات لمقر اللجنة.
- تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة
- تعليق لوحات ارشادية للتوعية ضد فيروس كورونا وطريقة التعامل بين الأعضاء
- تعقيم وتنظيف دورات المياه يوميا بصورة مستمرة
- تقسيم الأعضاء إلى لجان داخل الحجرة (عضو، وكيل، رئيس حجرة)
- الخروج للصلاة بالتناوب بين أعضاء القسم الواحد والصلاة في الطرقات المفتوحة
- مراعاة استخدام أكواب استعمال مرة واحدة للمشروبات
- توفر سيارة إسعاف لخدمة اللجان