وزير التنمية المحلية: تعميم مبادرة وظيفتك جنب بيتك بـ317 موقعًا

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه جاري تعميم مبادرة إقامة مشروع وظيفتك جنب بيتك التي جري تطبيقها بمحافظة القليوبية على مدار الـ5 سنوات الماضية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم اختيار 317 موقعا في مختلف انحاء الجمهورية لبدء تجهيزها ونقل التجربة لها.

وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية اليوم، والتي زار خلالها مصنع وظيفتك جنب بيتك لإنتاج الملابس بقرية طحلة مركز بنها يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من المسئولين والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أن زيارة مصنع المبادرة بالقليوبية تأتي في إطار تقييم التجربة ونقل الخبرات الخاصة بها للمحافظات التي ستقوم بالتنفيذ، مشيرا ان مجلس الوزراء وافق علي 4 مواقع لبدء تنفيذ المبادرة في محافظات اخري غير القليوبية.

وخلال الزيارة وجه الوزير مسئولي المبادرة بضرورة تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الشباب القائمين علي المشروع بعد شكواهم من تاخر إجراءات رخصة التشغيل ورخضة التصدير، حيث كلف المحافظ بسرعة حل المشاكل ومخاطبة البنوك لتذليل العقبات التي تواجههم

واستعرض الوزير خلال الجولة المصنع وإستمع إلي شرح تفصيلي من مديرة المصنع حول الإنتاج، وتفقد مراحل التصنيع وخط الإنتاج وتحدث مع العمال وسألهم عن عدد ساعات العمل والخبرات والتي إكتسبوها خلال التدريب علي الوظيفة، كما شاهد وصف تفصيلي لمسئولي المصنع والذي تضمن انه المصنع به 200 عامل، ويشارك في مبادرة تدريب التعليم المزدوج، وهناك تعاقدات مع كبري الشركات لإنتاج الملابس حيث ان المصنع مخصص لإنتاج الملابس ويقوم بالتصدير الخارجي وترويج المنتجات في السوق المحلية.

وأوضح شعراوي، حرص الحكومة علي تحسين كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية، وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية المتكاملة التي تساهم في نجاح عملية التصنيع والتسويق، وتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كما تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير ورصف الطرق الداخلية للمنطقة الاستثمارية ببنها، حيث تابع أعمال التطوير والتشجير ورصف وإنارة الشوارع المؤدية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، وكذلك الطرق الداخلية بها والتي بلغت تكلفتها حوالي ٢٠ مليون جنيه .