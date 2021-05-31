الثلاثاء.. فرقة عبد الحليم عجم بقبة الغوري وقصر الغوري ببيت السحيمي

يقيم مركز ابداع قبة الغوري " بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ليلة شامية للفنان عبد الحليم عجم وفرقته "أنور المصطفي"، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 1 يونيو.

وتقدم الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية السورية، ويأتي الحفل في إطار مشروع حوار الأمكنة للحفاظ علي فنون المدن القديمة وتقديم الفنون التراثية المختلفة، الحفل رؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح.

كما يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في السابعة مساء نفس اليوم، حفل فرقة "قصر الغوري للموسيقي العربية" ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

يتضمن الحفل مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل منها : "نبينا هادينا" أداء ريهام إسماعيل، "للصبر حدود" أداء زينب عادل، " رمش عينه" أداء محمود حسانين ، "علي مين علي مين" أداء شيماء غريب، " اول مره تحب يا قلبي" أداء محمد فاوي، " مابيسألش عليا ابدا" أداء طارق نصر، ويتخلل الحفل عزف لمجموعة من المقطوعات الموسيقية التراثية .

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.