تأجيل محاكمة 3 اعتدوا على مواطن وأحدثوا له عاهة مستديمة بمصر الجديدة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 3 متهمين لارتكابهم جريمة التعدي على مواطن بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له بمصر الجديدة لجلسة خلال الأسبوع الثالث من يونيو المقبل.

- اتهامات وجهتها النيابة للمتهمين

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في يوم 17 سبتمبر 2019 ، بدائرة قسم مصر الجديدة أحدث المتهم الأول عمداً وآخر مجهول بالمجني عليه جرحاً حيث توجه المتهم صوب المجني عليه وركله عددت مرات بقدمه عمداً بوجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تخلفت لديه جراء إصابته عاهة مستديمة متمثلة في انخساف بعظام الفك العلوي على الناحية اليسري مع انحراف بالحاجز الانفي للناحية اليسرى مصحوب بضيق بالأنف تقدر نسبتها بحوالي 5%، حال تواجد المتهم الثاني بمكان الواقعة للشد من أزره.

- تقرير الطب الشرعي

وأثبت تقرير الطب الشرعي، انه بناءً على قرار النيابة العامة في القضية فقد تم التوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجنى عليه وذلك لبيان ما به من إصابات وسبب وكيفية وتاريخ حدوثها، والأداة المستخدمة في إحداثها وعما إذا كانت اصابته جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد اعلاه من عدمه وعما إذا كان تخلف لدية ثمة عاهة مستديمة من عدمه.

- أقوال المجني عليه

وأكد المجني عليه في أمر الإحالة، أنه في يوم 17 سبتمبر قام 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب، و قام الاول بتسديد ضربة واحدة له باستخدام يده اليمنى أثناء وقوفهما وجها لوجه بمسافة أقل من نصف متر على أرض أسفلتية واستقرت تلك الضربة بالعين اليسرى للمجني نتج عنها تورم بالعين اليسرى و تجمع دموي بها وكدمة أسفلها، وعقب ذلك تشاجر مع ذلك الشخص وسقطا ارضاً، فحضر اليه شخصان اخران كانا برفقة الاول وقاموا بركله عدة مرات في وجهه باستخدام احذيتهم اثناء سقوطة ارضا ونتج عن ذلك الركل كدمه اسفل عينه اليمنى وكدمة أسفل شفاته وكسر بعظام الوجه من الناحية اليسرى.

وأثبت تقرير الطب الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه وبفحص ظاهر عموم جسمه تبين، وجود كدمة تشمل جفني العين اليسرى مصحوب بنزيف دموي تحت ملتحمة العين مع وجود تورم بجفني العين ، كما يوجد تورم بالوجنة اليسرى للوجه مصحوب بكسر بعظام يسار الوجه، كما يوجد بضعة سحجات مغطاة بقشرة محمرة اللون ومتلصقة غير منتظمة الشكل.