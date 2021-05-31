«محلية النواب» تخصيص أسبوعا شهريا لمتابعة جهود الوزارات في الصناديق الخاصة

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخصيص أسبوع كل شهر يسمى "أسبوع المتابعة"، ليكون فقط للمتابعة الدورية للملفات والموضوعات التي تناقشها اللجنة، ومنها متابعة موضوع إعداد اللوائح.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستخصص يوم الإثنين الأول من كل شهر لمتابعة جهود الوزارات المعنية لحوكمة إجراءات الصرف للصناديق الخاصة وفقا لتوصية اللجنة، ووفقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر خلال شهر مايو الجاري.

ولفت السجيني، إلى أن موضوع التصالح في مخالفات البناء مخصص له كل أول يوم أحد في الشهر، وموضوع اللوائح سيكون على جدول أعمال اللجنة باجتماع شهري لمتابعة جهود وزارتي المالية والتنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجال تحديث النظام الإداري وحوكمة الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021-2022، لمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية والغربية، والقليوبية والمنوفية.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن توصيات البرلمان ملزمة ولابد من تنفيذها، وهي تستهدف تحقيق الصالح العام.

وأشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك إهدار مال عام في الوحدات المحلية، وهناك مكافآت وحوافز تصرف في غير أوجهها، وهناك خلل في الصرف، والأمر يحتاج لتشديد الرقابة، وحوكمة عملية الصرف من الصناديق الخاصة، مؤكدا ضرورة اعتماد اللوائح من وزارة المالية.

وقال الحسيني، إنه يجب رفض اعتماد أي موازنة لأي محافظة قبل اعتماد لوائح الصرف، متسائلا عن سبب عدم إصدار لائحة موحدة علي مستوي الجمهورية لتالف الرصف، وقال إن هناك مكافآت وهمية تصرف في المحليات، وهناك إهدار مال عام، مستطردا: "هاتولنا كشف واحد للمكافآت في أي محافظة".

وعلق اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، بأن المحافظين ونوابهم لا يتقاضون أي حوافز من المحافظة، مشيرا إلى أن هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم تقاضي المحافظين ونوابهم أي مبالغ من المحافظة خلاف راتبهم، ورد النائب محمد الحسيني: "عايزين كشف مكافآت في المحافظات، مثلا محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والمنوفية".